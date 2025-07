El ple de Girona aprova la modificació del contracte d'escombraries amb l'oposició del PSC

El ple de Girona ha aprovat la modificació del contracte d'escombraries aquest dilluns que permetrà que, a principis del 2026, es puguin tirar totes les fraccions cada dia amb nous contenidors intel·ligents. L'Ajuntament va anunciar la setmana passada que portaria la modificació a ple, que finalment ha tirat endavant amb els vots a favor de l'equip de govern (Guanyem, Junts i ERC) i del regidor de Vox. D'altra banda, el PP s'ha abstingut i el PSC ha votat en contra -que també fa uns dies va demanar la dimissió del regidor d'Acció Climàtica-. Durant el debat, l'oposició ha reclamat saber si això suposarà haver d'apujar la taxa. Els canvis suposaran un sobrecost del 3,8%, que es tradueixen en uns 6,5 milions d'euros.

El canvi del contracte implica que, a principis de l'any que ve, la ciutat tornarà a tenir contenidors per a cada fracció i es podran llençar les escombraries cada dia. Els contenidors, però, es continuaran obrint en targeta -i caldrà comprar-ne 1.130 més-. L'alcalde, Lluc Salellas, ha subratllat que les modificacions donen més "flexibilitat" a la ciutadania, perquè amb els contenidors tancats calia "millorar" el sistema.

D'altra banda, la modificació aprovada al ple d'aquest dilluns també permetrà reforçar la neteja al voltant dels contenidors i el buidatge de papereres. També es duplicarà la recollida de la resta als comerços. D'altra banda, als barris on es fa sistema de recollida porta a porta, se substituiran les saques per llançar la poda i vegetació per bujols. Finalment, s'augmentarà la recollida d'escombraries a la Devesa els dies que hi hagi mercat.

En total, des d'ara i fins al 2030 -que és quan s'acaba el contracte d'escombraries- totes aquestes modificacions acaben suposant una despesa global de 10,19 milions d'euros. A la pràctica, però, com que l'ajuntament abans ja havia fet canvis a la baixa del contracte, a més d'imposar sancions a l'empresa, sumant-ne unes i restant les altres, acabarà suposant un sobrecost d'uns 6,5 milions d'euros.

Durant el ple, l'equip de govern ha subratllat que la modificació és fruit "de l'escolta activa a la ciutadania" i que també té com a objectiu millorar els índexs de reciclatge. La vicealcaldessa, Gemma Geis, ha posat l'accent en què el canvi dona "flexibilitat" als gironins, perquè cada dia podran llançar totes les fraccions, i que les diferents mesures -avalades per informes econòmics- s'han treballat des de fa mesos.

Per part de l'oposició, el regidor de Vox, Francisco Javier Domínguez, ha declarat que -tot i que hi dona suport- el contracte estava "mal dimensionat" des del principi i que el que s'ha fet són "correccions reactives". Per la seva banda, el regidor del PP, Jaume Veray, ha dit que la ciutadania està "emprenyada" perquè la ciutat "és bruta". A més, ha afegit que tots els canvis que s'han fet fins ara al contracte "proven que estava mal fet des d'un principi".

"El sistema no funciona"

El PSC és qui ha estat més crític amb la modificació del contracte: "l'única certesa que hi ha és tot seguirà igual com a mínim fins al primer trimestre del 2026", ha declarat la portaveu dels socialistes, Bea Esporrín. "La ciutat està bruta, deixada, abandonada i no es tracta d'una situació puntual, sinó que s'està agreujant", ha afegit.

Esporrín, com també han fet tant Vox com el PP, també ha insistit a saber si els canvis suposaran incrementar la taxa d'escombraries que paga la ciutadania. "Tot això ens sortirà molt car", ha dit la portaveu del PSC, dient que a Girona el nou model de recollida ha passat de ser "un greu problema a convertir-se en un fracàs rotund" i reclamant que hi hagi "responsabilitats polítiques" (en referència a la seva petició perquè el regidor d'Acció Climàtica, Sergi Cot, dimiteixi).