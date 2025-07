Sant Martí Vell, punt de tensió en una nova visita dels reis a Catalunya

La família reial tornarà a visitar Catalunya aquest dijous. Després que aquest dimecres se celebrin els Premis Princesa de Girona al Gran Teatre del Liceu de Barcelona, està previst que els reis, la princesa i la infanta facin una visita a Sant Martí Vell l'endemà. L'objectiu és conèixer el llegat d’Elsa Peretti, dissenyadora i filantropa que va restaurar aquest poble gironí. Segons explica ElNacional, els Mossos d'Esquadra blindaran el poble, que està a tocar de Celrà, perquè els Borbons puguin fer la seva estada sense incidències.

Fa només unes setmanes, la visita de Felip VI i Letícia a Montserrat ja va generar tensió i malestar a Catalunya. Aquest cop, el seu viatge es deu a la nova edició dels Premis Princesa de Girona, que reconeixen el talent jove en àmbits com l’educació, l’emprenedoria i la salut.

L'endemà de la gala, dijous, està previst que la família reial es desplaci al poble del Gironès, Sant Martí Vell. Entitats antimonàrquiques de la demarcació han organitzat una protesta al municipi, un poble petit que té uns 250 habitants i que està envoltat de camps. És per això que el cos policial ha activat tots els recursos disponibles per blindar el poble i protegir els reis.

La visita a Sant Martí Vell

L'objectiu dels reis de la jornada de dijous a Sant Martí Vell és que la princesa i la infanta visitin algunes de les cases del poble medieval, que van ser reformades gràcies a la Fundació Nando & Elsa Peretti.

Arran de la visita, la Coordinadora Antimonàrquica de les comarques gironines ha convocat una protesta a les 9 h del matí, al mateix poble, en contra de la presència dels Reis. Des de l'entitat han reclamat a l'alcalde del poble, Robert Vila, que no faci "d'amfitrió" i no es mostri "servil" amb la monarquia, alhora que insta ERC a actuar "si no es retracta".

Paral·lelament, la regidora de la CUP, Sílvia Martínez, ha detallat que des del partit han registrat una moció al ple d'aquest dilluns perquè es debati la possibilitat de declarar el poble "republicà i antimonàrquic", així com acordar que cap càrrec electe vagi a actes de la família reial. Des d'ERC, assenyalen que aquest és un acte convocat per una fundació "privada", alhora que asseguren que l'alcalde no hi assistirà.

Els Mossos haurien activat tots els recursos necessaris perquè no hi hagi incidents, ja que Sant Martí Vell és un municipi molt petit i amb diversos accessos. Concretament, s'han activat tots dispositius disponibles de l'Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO) de la demarcació de Girona i també recursos centrals, com la Brigada Mòbil, per tal de blindar el poble. També es preveu que hi hagi altres unitats activades, així com el desplegament de la Unitat de Drons, la unitat de Subsol, la Unitat Canina i també Informació.

L'ANC també organitza una concentració a Barcelona

La gala dels Premis Princesa de Girona se celebrarà aquest dimecres a la tarda al Gran Teatre del Liceu i hi aniran els Reis, la princesa d’Astúries i de Girona i la infanta Sofia. Des de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) ja s'ha organitzat una concentració a la plaça Sant Jaume aquest mateix dimecres a les 18 h en contra de la presència dels borbons.

⬛️⬜️ Ni a Montserrat ni al Liceu. El Rei a Catalunya, ni un peu!



Fora la corona espanyola de Catalunya!

Vine a plantar cara als borbons!



📆 Dimecres 23

🕕 18 h

📍 Plaça Sant Jaume pic.twitter.com/Z0VCHsMABL — Assemblea Nacional Catalana (@assemblea) July 21, 2025

Pel que fa a la cerimònia, aquesta serà presentada per les periodistes Agnès Marquès i Georgina Arnau. També participarà en la gala l'exfutbolista Andrés Iniesta, que serà entrevistat per les presentadores amb l’objectiu de “posar en relleu” la importància dels valors de l’esport.

Hi haurà un altre moment destacat de la nit, quan s'estreni la peça Mano a mano, que homenatja els afectats per la DANA. La peça ha sigut composta pel colombià-estatunidenc Julio Reyes Copello a partir de diversos missatges recollits per la Fundació Princesa de Girona en el marc del Pla ‘Mou-te x València’.