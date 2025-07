Girona s’afegeix a la campanya per reclamar l’oficialitat del català a la Unió Europea

L'Ajuntament de Girona s'ha afegit la campanya per reclamar l'oficialitat del català a la Unió Europea que impulsa Plataforma per la Llengua, així ho han anunciat a través dels canals institucionals. El consistori, d'acord amb el que demanava l'entitat, ha enviat una carta una de les una vila agermanada que forma part dels set països que van expressar dubtes sobre l'oficialitat del català en la reunió del Consell de la Unió Europea (UE) que va tenir lloc el 27 de maig, entre els quals hi ha Itàlia.

En concret, l'alcalde, Lluc Salellas, ha fet arribar una carta a la població italiana de Reggio Emilia, que està agermanada amb Girona. A la carta, adreçada al batlle de la ciutat, Marco Massari, Salellas ha mostrat preocupació pel fet que Itàlia hagi mostrat reticències a la proposta presentada pel govern espanyol perquè el català, juntament amb el basc i el gallec, esdevinguin llengües oficials de la UE. En aquesta línia, l'alcalde de Guanyem ha demanat a Massari que traslladi aquesta inquietud al seu govern estatal i l'encoratgi a donar suport a la proposta.

Segons ha informat l'Ajuntament de Girona, a la carta s'esmenta que el català és una llengua coneguda per deu milions de ciutadans europeus, una xifra que supera àmpliament la de moltes de les actuals 24 llengües oficials i de treball de la UE. També s'hi ha recordat el compromís de l'Estat espanyol per assumir íntegrament els costos derivats de les traduccions que suposi aquest reconeixement. "La llengua catalana forma part de la identitat pròpia de la nostra ciutat. L'oficialitat del català a la Unió Europea és un dret que hauríem de tenir garantit, i per això des de Girona farem el possible per aconseguir-ho", ha declarat l'alcalde, Lluc Salellas.

El tinent d'alcaldia i regidor de Cultura de Girona, Quim Ayats ha expressat que aquesta demanda "és un acte de justícia democràtica i de respecte per la diversitat lingüística" a la qual Girona s'ha volgut sumar. "Volem reafirmar el nostre compromís amb una cultura viva i oberta al món, i traslladem aquesta voluntat a una ciutat agermanada amb qui compartim valors i complicitats", ha subratllat Ayats.

En aquesta línia, la regidora de Llengua Catalana, Núria Riquelme, ha qualificat "d'incomprensible" que una llengua parlada per més de deu milions de persones encara no sigui oficial a la Unió Europea. "Ens unim a la demanda de justícia lingüística i exigim que els governs europeus, com el d'Itàlia, deixin de posar traves a un dret fonamental: poder viure plenament en català també a Europa", ha remarcat.

Les ciutats de Girona i Reggio Emilia estan agermanades des del setembre de 1982 per les similituds que comparteixen a causa del seu compromís amb el progrés, l'educació i la cultura. L'agermanament estableix i consolida el coneixement mutu, fomenta la cooperació en diferents projectes i també l'intercanvi d'experiències.