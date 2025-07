S'aixequen les restriccions als parcs naturals per risc d'incendi, però es manté activat el nivell 3 del Pla Alfa

Protecció Civil ha desactivat el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi que va començar el diumenge, però es manté activat el nivell 3 a 39 municipis de Catalunya. Els Agents Rurals també han aixecat les restriccions per accedir als parcs naturals de la Serra de Cardó-Boix, les Muntanyes de Tivissa-Vandellós, el Cap de Creus i la Serra de l'Albera. La decisió d'activar l'alerta ha estat motivada pel perill extrem de focs forestals i, sobretot, per un episodi de tramuntana i mestral amb marinades canviants.

Tot i la millora de les condicions meteorològiques, cal recordar que continuen en prealerta les comarques del Baix Ebre, el Priorat, la Ribera d'Ebre, la Terra Alta, l'Alt Empordà i el Segrià. En aquest sentit, els Agents Rurals han fet una crida a la prudència en les activitats al medi natural per prevenir possibles incendis.

Durant els dies que ha estat activada l'alerta del pla Infocat, els Agents Rurals han fet 622 actuacions. D'aquestes, 180 han estat relacionades amb tasques de prevenció i 133 amb el tancament d'accessos. A més, han interposat 34 denúncies vinculades a incendis.

D'altra banda, també els Bombers han donat per finalitzat el reforç que tenien activat des de divendres i que consistia en l'increment d'efectius de diferents unitats davant el risc d'incendi, així com en l'obertura dels parcs de Bombers Voluntaris de les zones de més perill.

Finalment, pel que fa a l'incendi forestal declarat aquest dimarts a la tarda a Fulleda (Les Garrigues), els Bombers han recordat que es troba estabilitzat des d'ahir a la nit. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha confirmat que no ha hagut d'atendre cap persona a causa d'aquest foc.