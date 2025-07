La Generalitat ven un hotel a Sant Feliu de Guíxols per 322.000 euros

La Generalitat ha adjudicat l'últim hotel dels germans Anlló de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà, per 322.000 euros. L'antic Mediterráneo, situat al carrer Penitència, va sortir de nou a subhasta el 17 de juliol passat, però va haver-ne de quedar-ne fora arran d'un recurs que finalment el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va desestimar. Arran d'això, el procés es va reprendre i aquest dilluns, finalment, el Mediterráneo s'ha venut.

Aquest hotel provenia del llegat dels dos dels germans Anlló, que van morir el 2002 sense descendència i sense fer testament. Els germans disposaven d'un patrimoni valorat en 12 milions d'euros, amb vuit hotels i desena de cases i propietats. De tot plegat, ara, tan sols en queda un local comercial en mans públiques.

L'antic Mediterráneo era l'últim hotel dels germans Anlló que quedava per licitar. Inicialment, formava part d'un dels tres lots que van sortir a subhasta el 17 de juliol. Els altres dos, eren locals comercials al carrer Mossèn Cinto Verdaguer. El Mediterráneo, però, es va haver d'excloure d'aquesta subhasta perquè s'havia interposat un recurs davant del TSJC, que finalment l'alt tribunal català va desestimar. Arran d'això, la Direcció General de Patrimoni va reprendre el procés de venda pública, i avui se n'ha celebrat la subhasta a la seu del Districte Administratiu de la Generalitat. I aquest cop sí, l'hotel Mediterráneo s'ha venut per 322.000 euros.

No era el primer cop que se n'havia de frenar la subhasta, perquè a finals del 2023 la Generalitat també va haver d'aturar-la; en aquell cas, perquè havien entrat ocupes a la finca. Pel que fa als dos locals comercials que també van sortir a subhasta el 17 de juliol -els lots 1 i 2- la Generalitat en va adjudicar un per 48.000 euros. L'altre va quedar desert per un error en la documentació presentada, que no es podia corregir. Ara, aquest local es podrà adquirir per venda directa pel preu de sortida que tenia, 84.560 euros.

Un cop es vengui aquest local comercial, la Generalitat haurà liquidat la totalitat de l'herència intestada dels dos germans ganxons, que van morir el 2002 sense fer testament ni tenir descendència. La subhasta de totes les propietats, però, es va anar allargant en el temps i, de fet, els hotels no van començar a sortir a subhasta fins al 2011, nou anys després de la defunció dels dos germans.

Des d'aleshores, comptant-hi el Mediterráneo, la Generalitat ha venut set dels edificis, que es van anar degradant amb el temps, a través de la licitació o bé de manera directa. El darrer dels hotels que es va vendre a través de subhasta va ser el Rex II. La Generalitat el va adjudicar el desembre del 2022 per un import de 503.000 euros. L'altre dels establiments, l'antic Regente, es va traspassar a l'Agència Catalana de l'Habitatge perquè s'hi fessin pisos públics.

Més de 3 milions d'euros

L'any 2022, la Generalitat ja va distribuir un milió d'euros del llegat dels Anlló mitjançant convocatòries públiques a projectes de l’àrea de Cultura i Drets Socials. A banda d’això, dos dels edificis del llegat dels Anlló també s’han destinat directament a polítiques d’habitatge per poder habilitar-los i convertir-los en prop de 23 habitatges per a lloguer social.

Ara, a la caixa de la Generalitat hi ha encara pendents 2 milions d'euros més procedents de la venda de les propietats de l'herència intestada, als quals s'hi afegiran els diners que se'n treguin de l'antic Mediterráneo i els dos locals comercials. Un cop es liquidi l'herència del tot, la Generalitat destinarà tot aquest paquet a necessitats habitacionals, assistencials i culturals, principalment de Sant Feliu de Guíxols i del Baix Empordà.

El Govern té encomanada legalment la funció de tramitar les herències intestades de les persones amb veïnatge civil català que han mort sense testament ni hereus. La Junta d'Herències és qui s'encarrega de distribuir els recursos obtinguts de la venda dels béns patrimonials heretats, mitjançant convocatòries públiques adreçades a entitats socials i culturals sense ànim de lucre que hi puguin participar com a beneficiàries.