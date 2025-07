Trens cancel·lats i retards per l'avaria que ha tallat totes les línies de Rodalies

Incidència greu a Rodalies. La circulació de totes les línies ha quedat interrompuda aquest dilluns arran d'una incidència tècnica d'Adif en els sistemes de gestió de trànsit i senyalització a l'estació de Barcelona Sants. Poc més d'una hora després que es comuniqués la incidència, l'avaria ha quedat resolta. A hores d'ara es registren supressions de trens per recuperar els horaris i es compta amb retards importants.

El portaveu de Renfe, Antonio Carmona, ha explicat en declaracions a RAC1 que tot i que en un primer moment l'avaria havia quedat resolta, aquesta s'ha reproduït al voltant de dos quarts de dotze del migdia. La incidència s'ha localitzat en el centre de control de l'estació de França, que no podia establir comunicació amb els combois i aquests s'han d'aturar per motius de seguretat.

Rodalies explica que, si algú es troba dins d'un tren aturat, cal quedar-se dins i esperar les instruccions del personal ferroviari. Per motius de seguretat, es demana no baixar en cap cas a les vies. La incidència no ha afectat els serveis d'alta velocitat, que tenen el centre de control a Saragossa, i han pogut operar amb normalitat durant l'estona que s'ha allargat l'avaria.

Coincidència amb l'inici de noves obres

La incidència, de la qual per ara no es tenen més detalls, coincideix amb l'inici de les obres d'Adif a Sant Vicenç de Calders. Alguns usuaris s'han queixat de la falta d'informació després que a Torredembarra hagin hagut de baixar del tren per agafar un autobús cap a Cunit.

Desenes d'usuaris han agafat els busos entre la resignació i la indignació des de primera hora. Renfe ha habilitat un servei alternatiu per carretera amb 380 circulacions i prop de 21.000 places per garantir la mobilitat dels viatgers de les línies R2 sud, R4 sud, R13, R14, R15, R16 i R17.

Hi haurà ampliació.