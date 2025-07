El Govern destinarà 30 milions de la taxa turística a la Ryder Cup

El Govern destinarà 30 milions d'euros a la Ryder Cup 2031 que es finançaran "íntegrament" a partir de la taxa turística. Una de les finalitats de l'impost, segons ha explicat el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, és precisament que els seus beneficis es destinin al territori. El Camiral Golf & Wellness de Caldes de Malavella (Selva) ha acollit aquest divendres la presentació oficial de la competició, que el 2031 se celebrarà a Catalunya. Tot i els esforços, el director del torneig, Guy Kinnings, ha assegurat que encara s'està "en una fase molt primerenca" per saber si n'hi haurà prou amb les instal·lacions actuals.

L'acte ha comptat amb una gran representació política i institucional, i tots els discursos s'han alineat perquè la del 2031 sigui "la millor Ryder Cup de la història". Entre el públic de l'acte s'han pogut veure les cares de nombrosos representants polítics i també del món econòmic.

Després d'anys intentant que el municipi acollís aquesta competició mundial de golf, el Govern ha avalat que Caldes de Malavella pugui fer-ho d'aquí a sis anys. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha anunciat avui que es destinaran 30 milions d'euros per a promocionar la Ryder Cup, i que el finançament es farà "exclusivament" a través de la taxa turística. "Perquè aquest tribut també ha de servir per compensar territorialment els beneficis que genera", ha puntualitzat.

Alhora, Dalmau ha destacat que haver aconseguit aquesta fita és "un èxit col·lectiu de país", tant de les administracions com del sector privat. "Quan un esdeveniment arriba a Catalunya, es fa gran; i també genera beneficis econòmics arreu del territori", ha afirmat el conseller.

El CEO de la Ryder Cup a Europa, Guy Kinnings, ha posat en relleu que el torneig és "un esdeveniment mundial" i que impactarà de ple l'economia "de la regió amfitriona". "Aquesta és la vostra Ryder Cup; queden sis anys, però el camí i el vostre llegat comença ara", ha subratllat.

Pel que fa a la negociació que ha permès portar la Ryder a la Costa Brava, el conseller ha explicat que ha durat mig any i que ha estat "un treball fàcil i en positiu". "Per a Catalunya, el torneig significa la imatge d'un país que va a per totes, que vol ser referent, i que vol pensar-se tot sencer", ha insistit Dalmau.

L'objectiu: retransmetre la Ryder en català

El conseller ha subratllat que un punt "importantíssim" -i que sempre han defensat des del Govern- és que el torneig es pugui retransmetre en català i a través dels mitjans públics.

Pel que fa a l'impacte econòmic que podria generar la celebració del torneig a Catalunya, Dalmau ha preferit mostrar-se "prudent" a l'hora de donar xifres. La Generalitat preveu encarregar un estudi que ho analitzi a fons abans de prometre res. El que sí que se sap, però, és que la Ryder que es va celebrar a Roma el 2023 va generar un impacte econòmic de 260 milions d'euros.

"Molt primerenca"

Tot i que la notícia és oficial, el CEO del torneig, Guy Kinnings, ha explicat que encara s'està "en una fase molt primerenca" de la planificació de la Ryder Cup 2031. L'organització té clar que han escollit "l'indret adient i la regió correcta", però asseguren que encara no es poden donar els detalls de "què farem en relació amb el golf".

Sobre la possible construcció de nous camps de golf que permetin acollir el torneig, Albert Dalmau ha sigut categòric: "L'objectiu del Govern era que la Ryder arribés a Camiral, i que mirem la fórmula de com la fem cabre als camps actuals; res més en relació amb altres infraestructures". Aquest és un dels temes que més ha dificultat les negociacions, que venen de governs anteriors, i que difereixen una mica de la visió de l'organització.

El conseller d'Esports, Berni Álvarez, ha posat en relleu el retorn econòmic, sostenible i social de la Ryder Cup. "Per a nosaltres és important que no sigui només punter durant la competició, sinó que obrim un període de cinc anys d'esdeveniments, accions socials i també esportives", ha afirmat.

Caldrà esperar que avancin els mesos per conèixer tots els detalls i saber, finalment, de quina manera podrà el Camiral Golf & Wellness acollir òptimament la prestigiosa competició de golf.