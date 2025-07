El Govern es bolca (ara sí) amb la Ryder Cup

El Govern és plenament favorable a la Ryder Cup de 2031, que es farà a Caldes de Malavella (La Selva). La reunió del consell executiu d'aquest dimarts ha aprovat donar suport institucional a la celebració d'aquesta competició de golf, considerada una de les més prestigioses del món, perquè es faci a Catalunya. És un canvi respecte de l'anterior executiu, liderat per Pere Aragonès. En aquell moment, la Generalitat s'hi va oposar amb l'argument de la sequera i perquè implicava un pla urbanístic que l'executiu no estava disposat a assumir.

Sigui com sigui, les coses canvien i, ara sí, el Govern està compromès amb aquest esdeveniment esportiu, en la línia de promocionar la "Marca Catalunya" en els àmbits esportiu, turístic, cultural i econòmic. Segons l'executiu socialista, la Ryder Cup permetrà reforçar l'oferta de turisme esportiu i de golf, que genera "turisme de qualitat" i contribueix a la "desestacionalització". Les dades més recents apunten que l'edició de Roma 2023 va congregar prop de 270.000 espectadors i un impacte econòmic total de més de 260 milions d'euros.

Amb l'acord d'avui, el Govern autoritza el Departament d’Esports i l’Agència Catalana de Turisme la signatura del document de Principis d’Entesa Vinculants amb Ryder Cup Europe LLP, que estableix els termes per a l’organització de l’esdeveniment. El Departament d’Esports coordinarà les actuacions esportives i socials, mentre que l’Agència Catalana de Turisme i els departaments d’Economia i Hisenda i d’Empresa i Treball garantiran el suport financer i logístic necessari. L'executiu no ha volgut donar detalls de quants diners posarà la Generalitat per al projecte.

Segons ha assegurat la portaveu del Govern, Sílvia Paneque, el projecte -que tindrà un impacte important a la Costa Brava- incorpora una dimensió social i preveu accions per promoure el golf a les escoles. També preveu "la participació de les comunitats locals per generar un llegat social tangible i durador", que vagi més enllà de la pròpia competició. El repte és fer-ho compatible amb la sostenibilitat, però Paneque ha dit que la candidatura catalana ho garanteix i que d'acord amb el programa "Green Drive" es promouran mesures com la reducció de la petjada de carboni, l'eficiència hídrica i energètica i l'ús de fonts renovables.

El director de la competició, Guy Kinnings, subratlla que l'acord "és fruit de mesos de converses productives" i ha agraït el suport tant de les administracions com del sector privat perquè la candidatura tirés endavant. "Estem encantats de portar a la Costa Brava un dels principals esdeveniments esportius del món, que genera notables beneficis econòmics i una repercussió global de la regió", ha afirmat Kinnings.

Ja fa uns anys que s'intentava que el municipi acollís la competició, però el Govern ho va frenar el 2023, quan va tombar la modificació urbanística proposada per Caldes de Malavella per a la construcció d'un tercer camp de golf i 12.000 metres quadrats d'allotjaments turístics. Un projecte inicial, que va rebre el "no" del Govern d'Aragonès, preveia construir 185 xalets de luxe dins del complex. Després es va modificar per allotjaments turístics i una "casa club". La Generalitat també el va denegar. L'altre argument que es va aportar és que el projecte afectava sòls de Protecció Territorial de Valor Agrari i/o Paisatgístic, i que era incompatible amb els "principis de desenvolupament urbanístic sostenible".