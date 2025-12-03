Junqueras insta PSOE i Junts a dedicar els esforços a servir la societat i no a «baralles i reconciliacions quotidianes»

El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha instat el PSOE i Junts a dedicar els seus esforços a servir la societat, i no a "baralles i reconciliacions quotidianes". En una atenció als mitjans des de València, aquest dimecres a la tarda, Junqueras ha insistit que als socialistes "se'ls obliga a fer". El líder d'Esquerra ha insistit que calen "menys baralles i més compromisos", i ha refermat la seva exigència perquè el PSOE compleixi els acords. En aquest sentit, ha advertit que els socialistes "incompleixen per tradició", però que també és "tradició" que ERC n'exigeixi els compliments. Així mateix, ha conclòs que, si el govern espanyol vol complir amb els seus compromisos, trobarà "segur" l'estabilitat que necessita.\r\n