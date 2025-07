La Ryder Cup del 2031 de golf se celebrarà a La Selva

La Ryder Cup del 2031, una de les competicions de golf més importants del món, se celebrarà a Caldes de Malavella (La Selva). Aquest torneig, que enfronta equips europeus i dels Estats Units, es farà a les instal·lacions de Camiral Golf&Wellness. Segons fonts properes a l'organització, es preveu fer l'anunci oficial dimarts que ve i que el 25 de juliol es faci una roda de premsa per oferir més detalls de l'arribada del torneig a la demarcació del Gironès.

Ja fa uns anys que s'intentava que el municipi acollís la competició, però el Govern ho va frenar el 2023, quan va tombar la modificació urbanística proposada per Caldes de Malavella per a la construcció d'un tercer camp de golf i 12.000 metres quadrats d'allotjaments turístics. La intenció del Govern, en aquells moments liderat per ERC, era reprendre en un altre moment les negociacions i celebrar l'esdeveniment però amb les instal·lacions ja existents.

Per la seva banda, el director de la competició, Guy Kinnings, va obrir la porta a "adaptar-se" als dos camps actuals i explorar "totes les opcions". En una carta a finals de l'estiu del 2023, Kinnings demanava el Govern reconsiderar la seva decisió per evitar que l'esdeveniment anés a un altre lloc de l'Estat o a l'estranger.

Des de la Generalitat, no confirmaven oficialment la celebració del torneig a Catalunya el 2031, però sí que admeten que les negociacions estan molt avançades. Assenyalen que acollir una competició d'aquesta magnitud representa una projecció internacional "positiva" de Girona, la Costa Brava i tota Catalunya.

Patronals com Foment del Treball i una quarantena més d'associacions han donat el seu suport a l'acollida del torneig, ja que el veuen com "una oportunitat rellevant per al futur del país". Estimen que l'impacte econòmic podria ser superior als 1.000 milions d'euros i calculen que viatjarien fins a la demarcació uns 300.000 visitants.

Rebuig per part d'associacions i partits

El projecte i la possible construcció d'un tercer camp va despertar el rebuig d'associacions i partits com l'Associació de Naturalistes de Girona, la Plataforma Caldenca, Unió de Pagesos, així com part de l'oposició de Caldes (ERC i SOM) i En Comú Podem. Consideraven que ampliar les instal·lacions amb un nou camp, un hotel o apartaments suposava destruir "més de 200 hectàrees de boscos i sòl agrícola protegits" i que és incompatible "amb l'emergència climàtica i les conseqüències planetàries del turisme de luxe".

Amb tot, durant aquest temps i fins ara, els promotors de la candidatura han seguit treballant amb discreció per atraure la competició, que arribarà a l'Estat espanyol per segona vegada després que el 1997 se celebrés a Valderrama (Cadis).

La Ryder Cup, que se celebra cada dos anys, està previst que aterri aquest any a Farmingdale (Nova York), a County Limerick el 2027 (Irlanda) i a Chaska (Minnesota) el 2029. Per al 2033, dos anys després de Caldes de Malavella, està previst que tingui lloc a San Francisco.

Una "gran notícia"

L'alcalde de Caldes de Malavella, Sergi Mir, explica que, encara que falta la confirmació oficial, es tracta d'una "gran notícia". Assegura que generarà "molts altres esdeveniments al seu entorn", que aportarà "turisme de qualitat" i que suposarà que Caldes es posicioni "al mapa mundial" del golf.

Sobre la possible construcció d'un tercer camp de golf, l'alcalde explica que "ara mateix es parla de fer la Ryder Cup dins l'àmbit actual" del Camiral Golf&Wellness. Tot i això, Sergi Mir també precisa que l'ordenació urbanística "és un afer que pertoca a la Generalitat". I sobre possibilitats de futurs desenvolupaments, l'alcalde afirma que -si n'hi ha- està "convençut" que tot es farà "amb un enorme respecte a la normativa mediambiental i urbanística que pertoca a un esdeveniment d'aquest tipus".