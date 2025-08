Lloret de Mar suspèn un any l'obertura de nous negocis de souvenirs o manicura al nucli antic

Lloret de Mar no donarà noves llicències per a determinades activitats comercials al centre del municipi durant, com a mínim, un any. El motiu? El consistori ha detectat una concentració elevada d'activitats similars que poden generar "una pressió excessiva sobre l'espai públic i afectar la convivència veïnal". Així doncs, l'Ajuntament ha decidit suspendre temporalment les concessions amb l'objectiu de preservar l'equilibri del teixit comercial i garantir una oferta diversa i sostenible al nucli antic de la població. La moratòria s'ha aprovat per Junta de Govern i es ratificarà al ple.

La moratòria afecta només les noves sol·licituds d'algunes llicències: negocis de productes cannàbics i derivats (CBD); tatuatges, pírcings, manicura, trenes, perruqueries, barberies i massatges; venda de vins i begudes; fundes i accessoris per a mòbils; locutoris i cibercafès; basars, souvenirs i regals i els de menjar per emportar com kebabs, pizza, hamburgueses o frànkfurt.

Segons ha explicat l'alcalde, Adrià Lamelas, l'objectiu que persegueixen és "molt clar": "Protegir l'equilibri del comerç local i assegurar que la varietat d'establiments sigui la més adequada per a la gent del poble i per als qui ens visiten".

La regidora de Comerç, Cristina Aymerich, ha detallat que es tracta d'una mesura provisional, mentre el govern municipal revisa el Pla d'Usos Comercials de la població. "Aquest document, elaborat per una empresa especialitzada en urbanisme comercial, permetrà analitzar i ordenar l'activitat econòmica per garantir un mix comercial equilibrat i adaptat a les necessitats reals de Lloret", ha afegit.

Algunes de les noves activitats que es veuran afectades per aquesta suspensió de noves llicències són les botigues de souvenirs, basars, establiments de menjar per emportar (com pizzeries o kebabs), botigues de productes cannàbics (CBD), locals de manicura o venda d'accessoris per a mòbils. L'Ajuntament exposa que en els darrers anys han detectat una "proliferació i rotació elevada" d'aquesta tipologia d'activitats als principals eixos comercials i creuen que aquesta tendència pot "pot posar en risc la sostenibilitat urbana i l'atractiu comercial del centre històric".

Aquesta és una de les accions previstes dins el pla Lloret Actua, una estratègia transversal coordinat des de l'Ajuntament amb l'objectiu d'ordenar l'espai públic i millorar la convivència entre veïns i turistes.