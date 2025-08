La Diputació de Girona també aportarà el seu granet de sorra a la Ryder Cup 2031: 6 milions d'euros. La corporació ha aprovat aquest divendres en un ple extraordinari d'un sol punt a l'ordre del dia que destinarà un milió d'euros anuals des del 2025 i fins al 2030 -l'any abans que se celebri la Ryder Cup a Caldes de Malavella-. Aquesta notícia se suma a la de fa tot just una setmana, quan el Govern català ja va anunciar que destinaria 30 milions procedents de la taxa turística al prestigiós torneig de golf.

Segons el president de la Diputació, Miquel Noguer, era necessari que la corporació gironina es reunís urgentment per poder coordinar-se amb la resta d'administracions implicades, com la Generalitat de Catalunya, l'Estat i Turisme de Barcelona -que també han d'aprovar el conveni perquè sigui efectiu-. "Si nosaltres no ho aprovem, ningú pot signar", ha afirmat Noguer. El president ha afegit que no han delegat l'aportació dels diners al Patronat de Turisme per reforçar el compromís institucional amb un esdeveniment que considera "estratègic" per a la demarcació.

La proposta d'aportar aquesta quantitat de diners a la Ryder Cup ha rebut el suport de la majoria del ple. Hi han votat a favor l'equip de govern format per Junts i ERC, i el PSC i Tots per l'Empordà a l'oposició. Els grups han destacat que és un esdeveniment internacional que tindrà una repercussió positiva per a la demarcació. Només s'hi ha oposat la CUP, que veu l'esdeveniment un exemple de "creixement desbocat".

Amb l'acord al qual s'ha arribat avui al ple -que només tenia el contracte privat anomenat 'Principi d'entesa vinculant' entre la corporació i la Ryder Cup com a punt del dia-, la Diputació passarà a destinar cada any un milió d'euros al torneig fins a assolir la xifra global de 6 milions. L'objectiu de la inversió és la promoció econòmica, social i turística de les comarques gironines. Noguer ha precisat que la corporació i Turisme de Barcelona hi destinaran exactament els mateixos diners: "Els territoris aportem la mateixa quantitat".

La CUP, en contra

L'única veu en contra de l'aportació econòmica ha sigut la de la CUP. Jordi Casas, portaveu del grup, ha qualificat la Ryder Cup de "macroesdeveniment insostenible" i un exemple del "creixement desbocat del turisme". Casas ha carregat contra apostar per "un torneig d'elit al ressort de luxe d'un multimilionari": "La gent normal sap que tenim uns serveis públics absolutament deficients en molts aspectes, que tenim uns recursos naturals limitats i, si alguna cosa hem après els últims anys, és que l'aigua no la podem donar per descomptada. Els diners públics cal invertir-los per al benefici col·lectiu, i massa sovint no és així".

D'altra banda, la CUP també ha qüestionat que es compleixin les xifres esperades de retorn i benefici, alhora que ha alertat sobre possibles sobrecostos. Fins i tot, posen en dubte que la Diputació de Girona hagi d'acabar aportant més diners del compte al torneig.

En resposta, el president de la Diputació ha defensat la "dignitat" de totes les posicions, però ha rebutjat amb fermesa algunes afirmacions de la CUP, com la que qualifica el territori de "balneari o femer d'Europa": "Aquestes afirmacions saben greu i no crec que la majoria hi estigués d'acord". Noguer ha defensat que la Ryder Cup no busca "massificar el turisme", sinó atraure un perfil específic de visitant amb un poder adquisitiu alt i vinculat a l'esport. També ha asseverat que la corporació no aportarà "ni un cèntim d'euro més" a la competició de golf: "No és cap xec en blanc".

La proposta ha rebut 21 vots a favor i dos en contra.