La política municipal és molt més que la gestió d’un poble o una ciutat. És el contacte més directe i proper a la democràcia i al govern que té la ciutadania, on les decisions afecten directament el dia a dia i la vida quotidiana dels veïns i veïnes. Els municipis tenen sovint l’esperit dels qui l’habiten, però la direcció que prenen, així com el seu futur, la qualitat de vida i les millores, depenen de qui n’assumeixi el lideratge. En l’actualitat, en un moment de desafecció, és en l’àmbit municipal on encara queda esperança. En aquest, els anys poden significar experiència i saviesa, però es converteix també en l’escenari perfecte per a l’aparició de noves cares amb idees i mirades diferents.

A Catalunya, aquest contrast de personalitats i realitats l’exemplifiquen dues figures que comparteixen càrrec: l’alcaldia dels seus respectius municipis. D’una banda, Gael Rodríguez (2004), l’alcalde de Portbou (Alt Empordà), el més jove no només del país, sinó també d’Europa. De l’altra, Pere Moradell (1953), alcalde de Torroella de Fluvià (Alt Empordà) des de 1979, convertint-se així en un dels batlles més veterans encara en actiu.

Dues generacions, però un mateix compromís

Dues persones que representen dos extrems generacionals, però que comparteixen compromís i objectiu: servir els seus conciutadans. Rodríguez, des de la força de la joventut, les ganes de la transformació i la il·lusió pel canvi. Moradell, en canvi, amb una àmplia experiència i una llarga trajectòria al capdavant del consistori del seu municipi, amb dècades dedicades al servei públic i uns coneixements que només el temps pot brindar.

Rodríguez (Sumem per Portbou, adscrit al PSC) va arribar a l’alcaldia de Portbou l’any 2023 com una glopada d’aire fresc. Amb només 19 anys, el jove va aconseguir majoria absoluta després d’obtenir sis dels nou regidors del ple en les eleccions del 28-M, les primeres en les quals podia votar. Amb una participació del 77%, Rodríguez es va posar al capdavant d’un poble entre la Costa Brava i els Pirineus, ancorat al passat, amb una població en decreixement i envellida i amb un deute municipal de més del 100%. “En els darrers 30 anys, Portbou ha estat pensant més en què vam ser que no en què volem ser. Nosaltres hem trencat aquesta tendència negativa aplicant constantment quelcom totalment diferent”, afirma en una conversa amb Nació.

A ell, fer de cambrer al bar familiar el va portar a descobrir la seva passió per servir: “Allà, precisament, és on vaig aprendre a servir”. I admet aplicar la “filosofia del cambrer” -"escoltar, servir, explicar i donar la cara"- a la gestió municipal. A més, poder construir el seu “projecte de vida” a Portbou el va animar i motivar a presentar-se a l’alcaldia, tot i que la seva família, el seu "pilar fonamental", al principi no ho volgués.

L’antítesi a Rodríguez és Pere Moradell (PSC), batlle de Torroella de Fluvià des de fa 46 anys, amb l’arribada de la democràcia. Per aquell llavors, Moradell formava part de la Unió de Pagesos, un reivindicatiu sindicat format per il·lusionats joves que volien “canviar el món”. “Érem molt actius i entre una cosa i una altra vam tirar endavant una candidatura, fins avui”, declara Moradell a Nació, que admet també estar fent “política a l’antiga” juntament amb el seu equip. “No hem canviat, des del primer dia fem la mateixa política. I és el que la gent vol que fem”. En els darrers comicis va treure 218 vots (el 54,09%) enfront dels 175 de Junts.

Dos anys després del 28-M

Avui, dos anys després del 28-M, Rodríguez compagina els estudis de Comunicació a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) amb les tasques de govern i confessa a aquest diari estar “molt content i satisfet” amb la feina feta, els avenços i l’aprenentatge a nivell personal. “Governar és millor del que m’esperava. En dos anys he conegut gent que no m’hagués imaginat mai conèixer i he après coses que no m’hagués imaginat mai aprendre”, reconeix. El jove ha arribat a mig mandat municipal amb l’endeutament més baix de la darrera dècada i el pressupost més elevat de la història del municipi impulsant nous motors econòmics, la tecnologia i els serveis públics.

Moradell, de 72 anys, ha patit problemes de salut, i assegura que no hi ha “cap secret” per guanyar cada elecció des de fa tants anys, però sí que té una fórmula: “Estar a prop i al servei de la gent. Que puguin contactar amb tu i que la gestió sigui d'acord amb les seves necessitats. Fer el que et demanen”, diu. El veterà arriba a mig mandat amb un gran i important projecte entre mans: la remodelació d’una finca comprada per l’Ajuntament per ubicar-hi el consistori i un local social, ja que amb el creixement demogràfic que han comportat les noves urbanitzacions, l'edifici actual els ha “quedat petit”. Acabar aquestes obres i inaugurar la nova seu municipal és la seva actual il·lusió i explica que això seria “la cirereta” de la seva trajectòria política.

Pere Moradell, alcalde de Torroella de Fluvià, en una conversa amb Nació

Pròpia

Entre exàmens i pressupostos

D’altra banda, quant a la joventut de l’alcalde de Portbou, aquest revela, en alguns casos, haver de lidiar amb els estereotips, així com la dificultat de compaginar l’alcaldia i els estudis. “Hi ha vegades que et coincideix l’aprovació del pressupost municipal amb els exàmens”. I és conscient d’haver renunciat a part de la seva joventut. “La política comporta sempre renúncies, i les has d’assumir i gestionar bé”. La cançó Vienna, de Billy Joel, l’ha ajudat en molts moments. “No deixo de tenir 21 anys”, manifesta, i encara no s’ha plantejat què voldrà ser de gran. Ara per ara, acabar aquest mandat i continuar-ne un altre i, entremig, aprovar la carrera “bé i amb bones notes”. Notes que el president de la Generalitat i un dels seus referents, Salvador Illa, li demana i fa enviar. Illa l’aconsella perquè es dediqui "al poble, però sobretot a la carrera”.

Gael Rodríguez, alcalde de Portbou, durant l'entrevista amb Nació

Pròpia

Moradell, un referent per a Rodríguez

Moradell i Rodríguez mantenen una estreta relació d’amistat. L’alcalde de Torroella de Fluvià és un dels referents del batlle de Portbou, a qui defineix com el seu avi dins la família política, a qui truca “per consultar” i amb qui es fixa “per desenvolupar polítiques”. Parlen sovint i Moradell aconsella a Rodríguez: “que sigui prudent, que tingui molta força de voluntat i que aguanti totes les envestides que li vinguin”. “Si (el Gael) necessita ajuda i suport, el tindrà. Està fent una bona tasca”, sentencia Moradell. Aquest últim, veu de l’experiència en la gestió municipal i el servei públic, és un "gran pilar" i referent per a un jove que encara té molt camí per fer.