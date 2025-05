Girona: l'última trinxera de la unitat independentista

L'any 2023 ja hi havia indicis dels canvis que arribaven a Catalunya. Les eleccions municipals del 28 de maig deixaven el PSC com a clar guanyador i anticipaven la patacada d'ERC, que es repetiria a l'Estat dos mesos després, i es consolidaria a les eleccions al Parlament d'ara fa un any. Els socialistes van guanyar les principals ciutats del país i governen les diputacions, però l'independentisme va mantenir una última trinxera. El PSC de Sílvia Paneque va guanyar a Girona, empatat amb Guanyem, de Lluc Salellas, però un pacte a tres amb Junts i ERC va permetre l'alcaldia al dirigent de l'esquerra independentista, amb una fórmula del tripartit per superar el puigdemontisme, evitar que els socialistes governin les quatre capitals del país, i reobrir l'etern debat a la CUP sobre quina és la millor eina per concórrer en unes eleccions. La unitat, que acostuma a brillar per la seva absència, sí que es va aconseguir a Girona.

Com va començar el mandat?

L'acord entre les tres formacions, sintetitzat en 64 mesures programàtiques, es va tancar el 16 de juny de fa dos anys, però les converses feia temps que havien començat. La primera setmana va ser de tempteig i els negociadors s'arremanguen a partir de la segona setmana. La prioritat era tancar el "què", perquè les tres parts coincidien que era encertat fer un govern independentista, però volien concretar quin seria l'objectiu. Alguns dels participants en les negociacions recorden que va ser un "estira-i-arronsa lògic", però des de l'honestedat. Les tres parts van posar sobre la taula les seves prioritats i allò en què podien cedir i es va poder tancar un acord malgrat les crides del PSC per deixar governar la llista més votada.

Finalment, el pacte "de progrés i sobiranista" va situar Salellas a l'alcaldia, Gemma Geis, de Junts, com a vicealcaldessa, i Quim Ayats, d'ERC, com a segon tinent d'alcalde. Els socialistes, tot i guanyar les eleccions, passaven a l'oposició. Des de l'Ajuntament admeten que les tres formacions que governen són diferents, però recorden que no hi ha hagut cap crisi greu en aquest primer tram de mandat. La recepta és coordinació, treball i diàleg intern. En la seva primera intervenció, l'alcalde va tenir un missatge de suport per a Carles Puigdemont i també va reivindicar la República catalana, proclama cada cop menys habitual en el postprocés.

La gran mesura: accelerar la construcció d'habitatge

Una de les mesures estrella que es reivindiquen a Girona són els límits als pisos turístics i l'acceleració de la construcció d'habitatge. Poc després d'arribar a l'alcaldia, Salellas va anunciar un topall de pisos turístics del 4% al conjunt de la ciutat i l'eliminació de l'excepció que permetia continuar concedint llicències si es rehabilitava l'edifici. La mesura permet que no hi hagi més pisos d'aquest tipus al Barri Vell. Per altra banda, i en la línia del que també impulsa la Generalitat, el govern municipal s'ha compromès a construir 800 pisos assequibles, d'acord amb el pla local d'habitatge. Pal·liar l'emergència habitacional, que també afecta Girona, és el pal de paller de mandat.

El problema: les disfuncions en la recollida de residus

Un dels problemes principals en aquesta primera meitat de mandat ha estat la recollida de residus. El govern municipal ha fet una aposta ambiciosa i va canviar el model, que implica recollida porta a porta, contenidors tancats, contenidors temporals i porta a porta comercial. Són quatre sistemes en un i ha implicat disfuncions. Des de l'Ajuntament admeten els problemes i ja han fet algunes modificacions per corregir-les. Fa uns dies, el mateix Salellas reconeixia que el servei no funcionava bé. El nou model es va començar a implementar l'any 2022, l'anterior mandat, i més queixes s'arrosseguen des de fa temps.

Més enllà d'això un altre dels maldecaps -i alhora una prioritat- del govern municipal és el Campus Sanitari Hospital Josep Trueta. La complexitat del projecte, que implica dos ajuntaments i centenars de milers de metres quadrats, i una tramitació feixuga fa que avanci amb dificultats, però des de l'Ajuntament ressalten que ja hi ha acord per tirar-ho endavant i que compta amb el suport del Govern.

Un objectiu per acabar el mandat: la biblioteca (i el Trueta)

Un objectiu per acabar el mandat, a banda de continuar treballant en els tràmits del Trueta, que des del consistori asseguren que és un projecte de "ciutat, demarcació i país", el govern voldria tenir enllestida la biblioteca de la Casa de Cultura. És una reivindicació de fa temps, i l'anterior govern ja hi treballava, però ara l'Ajuntament n'està redactant el projecte i confia poder-ho tenir encarrilat abans de les noves eleccions.

L'alcalde repetirà?

És la pregunta habitual i no sempre els alcaldes volen respondre, sobretot quan encara no hi ha un horitzó proper d'eleccions. En declaracions a Nació, Salellas no tanca la porta a repetir, però tampoc ho confirma. "Queden dos anys, és molt de temps. M'han passat moltes coses, també personals. Tinc ganes d'estar un temps més fent d'alcalde i poder-ho valorar", diu.