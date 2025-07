El PSC de Girona demana la dimissió del regidor d'Acció Climàtica pel "fracàs absolut" del model de recollida d'escombraries

El PSC de Girona ha demanat la dimissió del regidor d'Acció Climàtica, Sergi Cot, pel "fracàs absolut" del model de recollida d'escombraries que ha instaurat el govern de Guanyem Girona durant els darrers mesos. Els socialistes han emès un comunicat tot just l'endemà que l'Ajuntament anunciés que dilluns portaran a ple la modificació del contracte per recuperar els contenidors de totes les fraccions. Una proposta que, segons el PSC, recull "greus deficiències operatives i un increment constant dels costos".

Els socialistes subratllen que la situació de la ciutat, amb "carrers bruts, percentatges inadmissibles d'impropis als contenidors i un sistema que genera més problemes que solucions" evidencia una "gestió erràtica i sense direcció política". La portaveu del PSC, Bea Esporrín, subratlla que "el sistema ha fracassat i que aquesta nova modificació del contracte, la quarta, n'és la prova més clara".

Segons dades oficials consultades pel PSC, a Girona la fracció orgànica presenta una mitjana d’impropis del 18,71%, "molt per sobre del llindar màxim del 7% establert per l’Agència de Residus de Catalunya". Segons subratllen els socialistes, això implica "que una part important d’aquesta fracció no es pot reciclar i s’ha d’eliminar amb un sobrecost per a l’Ajuntament". Segons detallen, són "moltes" les rutes de recollida que "acumulen dades preocupants" i exposen que "en una d’elles s’ha arribat a detectar fins a un 38,18% d’impropis a la fracció orgànica".

En el seu comunicat, el PSC de Girona que "aquest incompliment també comporta penalitzacions econòmiques". Segons Esporrín, "estem parlant d’un sobrecost acumulat durant mesos, que només el 2025, ja suma aproximadament 45.000 euros". La portaveu del partit culpa el govern de Salellas, "que ha fet que la ciutadania hagi viscut durant mesos entre brutícia i desordre com a conseqüència directa de la seva mala gestió".

Els socialistes asseguren que es tracta d'un problema de neteja "estructural" i que és "especialment preocupant" que Girona tingui "pitjors indicadors que molts municipis amb sistemes de contenidors oberts". "Aquest indicador és inacceptable, i mostra clarament que el sistema no només no funciona, sinó que ha generat desconcert i desafecció entre la ciutadania", ha ressaltat la portaveu del PSC.

Més de 21 milions d'euros anuals

D'altra banda, alerten que el cost total del contracte de neteja i recollida supera els 21 milions d’euros anuals, "una xifra elevadíssima per un servei que no compleix els seus objectius ni garanteix un bon servei a la ciutadania".

Per tot això, el PSC conclou que "el desgavell en la gestió del servei de recollida de residus a la ciutat no pot quedar sense responsabilitats polítiques". En aquest sentit, reclamen la dimissió del regidor d'Acció Climàtica, Sergi Cot, perquè ha estat "incapaç de reconduir una situació heretada del govern anterior i ha optat per mantenir un model de recollida fallit, sense impulsar canvis estructurals ni alternatives reals de millora".