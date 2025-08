Irregularitats a Blanes en un acord amb la principal empresa del municipi

L'Ajuntament de Blanes ha detectat irregularitats urbanístiques arran d'un acord signat durant el mandat anterior amb la principal empresa del municipi, Peixos Ros/Sagefra SLU. L'acord va permetre tirar endavant diverses obres, com la rotonda de la cruïlla entre el carrer Santa Cecília i l'avinguda de l'Estació.

Ara, però, un informe intern conclou que la rotonda no es va fer com pertocava i també detecta altres mancances en l'acord. L'ajuntament ha engegat una revisió d'ofici de l'expedient amb voluntat d'anul·lar-lo i ha elevat el cas a la Comissió Jurídica Assessora (CJA). L'alcalde, Jordi Hernández, diu que "és evident que cal posar ordre i redreçar la situació per al bé de les dues parts".

L'acord entre l'ajuntament i Peixos Ros es va pactar durant el mandat anterior, i va passar per junta de govern el dia 11 de febrer del 2021. L'empresa era l'accionista majoritària de la junta de compensació del Pla Parcial Costa Brava, i a través d'aquest acord, allò que es feia era coordinar diferents actuacions urbanístiques que s'havien de fer en aquest àmbit, algunes de les quals encara estan pendents.

Ara, però, un informe fet pels serveis jurídics a petició de l'actual alcalde ha detectat diverses irregularitats. El document, a més, també planteja revisar d'ofici l'expedient d'aquell acord del 2021, perquè conté "defectes de nul·litat". Entre d'altres, explica que el document no es va signar per cap de les dues parts o que tampoc va passar el tràmit d'audiència pública.

L'acord incloïa diverses obres i treballs. Entre aquestes, la urbanització de la rotonda que hi ha a la cruïlla entre el carrer Santa Cecília i l'avinguda de l'Estació. Aquests treballs els va executar directament la junta de compensació del Pla Parcial Costa Brava. Van costar 277.000 euros, dels quals 152.000 els va assumir el Grup Ros a canvi de poder aprofitar altres sectors.

Els serveis jurídics municipals veuen defectes en la tramitació d'aquesta obra, i també amb l'obligatorietat que Peixos Ros hagués de comprar una finca annexa al cementiri -que era propietat d'Endesa-. Segons recull l'informe, la finca annexa al cementiri no era necessària per desenvolupar cap sector; i la rotonda, per la seva banda, es trobava fora de l'àmbit del Pla Parcial Costa Brava i es va fer sense licitació.

Segons recull l'ajuntament, això ha provocat "una situació complicada jurídicament i econòmica". Per això, l'equip de govern ha decidit revisar d'ofici l'expedient amb voluntat d'anul·lar-lo i garantir-ne la seguretat jurídica. De moment, l'Ajuntament de Blanes ja ha elevat el cas a la Comissió Jurídica Assessora perquè, com s'estableix en aquests casos, la revisió d'ofici requereix, de manera preceptiva, un informe per part de la CJA.

"Redreçar la situació"

L'ajuntament explica que l'objectiu és "redreçar la situació", perquè no és "possible" que s'acabin els diferents sectors urbanístics inclosos a l'acord del 2021 si hi ha "dubtes de legalitat de l'esmentat acord".

L'alcalde, Jordi Hernández, diu que no es vol anar contra ningú, sinó "posar ordre per al bé de les dues parts i poder tancar l'acord de manera adequada segons els procediments oportuns". "En vist el que recull l'informe, és evident que cal un acord ben fet i amb seguretat jurídica", subratlla Hernández.

A més, l'Ajuntament de Blanes diu que a l'acord marc per a tirar endavant el Pla Parcial Costa Brava també hi haurà altres qüestions que caldrà revisar. Entre aquestes, la recepció de les obres d'urbanització del pla; la millora de l'accés a la zona residencial de Blanes; un espai per a una estació de bombeig d'aigua o regularitzar l'ús privat d'un espai de domini públic.

"De totes aquestes actuacions o possibles compensacions, no consta cap estudi econòmic, i la idea és individualitzar-les una per una", explica el consistori. Per això, sense perjudici del què indiqui la CJA, la voluntat de l'ajuntament és, d'entrada, "limitar la revisió a l'expedient de l'acord i no a la resta dels que inclou".

Segons concreta el consistori, es preveu que el dictamen es pugui emetre entre finals d'aquest any i principis del vinent. Després, si tira endavant la nul·litat de l'acord, s'haurà d'aprovar per ple.