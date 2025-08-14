Girona ha posat 333 sancions en set mesos per llençar malament les escombraries

En els set primers mesos de l'any, l'Ajuntament de Girona ha posat 333 sancions per llençar malament les escombraries, més de la meitat de les quals són per tirar bosses fora del contenidor. Aquestes dades, proporcionades pel mateix Ajuntament, coincideixen en el període de temps que fa que es va aplicar el nou model de sistema de recollida d'escombraries. En aquest sentit, el govern local ha anunciat que un 90% dels gironins ja han recollit les targetes per obrir els contenidors intel·ligents i els cubells de porta a porta.
De les 333 sancions, 161 d'aquestes han estat per abandonar residus domèstics fora dels contenidors i 68 a la via pública o en les lleres dels rius i rieres. Aquestes sancions coincideixen amb les reticències que alguns gironins han mostrat els darrers mesos des que es va implementar el nou sistema de recollida. Tot just, es queixaven que sovint es trobaven les bosses d'escombraries fora dels contenidors.
D'altra banda, s'han posat 34 sancions per dipositar residus en un contenidor diferent del que corresponia -tenint en compte que els contenidors intel·ligents només permetien llençar uns dies concrets cada fracció-. També s'han detectat 24 casos de persones d'altres municipis que venien a tirar les escombraries a la ciutat i una quinzena de persones s'han denunciat per tirar residus comercials i industrials fora dels cubells que els donen. La Policia Municipal de Girona ha enxampat quinze persones més per emportar-se objectes que hi havia dins dels contenidors.
Fins i tot s'han detectat set casos de persones que llançaven les escombraries des dels balcons o finestres i que ja han estat denunciats, i quatre més per tirar-les fora de l'horari permès.
L'Ajuntament celebra les dades de recollida del material
Per la seva banda, el govern de l'Ajuntament de Girona ha valorat positivament les dades de recollida del material per adaptar-se al nou sistema, tenint en compte que el 90% dels habitants ja han recollit les seves targetes. Segons exemplifiquen, això significa que dels 48.570 immobles que tenen instaurat nou sistema, un total de 43.783 ja han anat a buscar el material per utilitzar-lo.
Cal tenir en compte que es calcula que aproximadament entre un 5% i un 10% dels habitatges de la ciutat o bé estan buits o bé s’utilitzen de forma esporàdica i, per tant, no necessiten targetes ni cubells per fer la recollida selectiva de residus.
En el cas dels habitatges amb porta a porta, han recollit el cubell 5.774 habitatges dels 6.389 totals, xifra que representa un 90,37%. Pel que fa a les àrees temporals, han recollit la targeta 1.836 habitatges dels 2.316 totals, per tant, un 79,27% de la xifra total. En els habitatges amb contenidors intel·ligents, un 90,74% ja tenen les targetes (36.173 de 39.865).
El 2026 es podran tirar totes les fraccions cada dia
Fa un parell de setmanes, el ple de Girona aprovava la modificació del contracte d'escombraries que permetrà que el 2026 es puguin tirar totes les fraccions cada dia. Els contenidors, però, es continuaran obrint en targeta -i caldrà comprar-ne 1.130 més-. L'alcalde, Lluc Salellas, subratllava que les modificacions donaran més "flexibilitat" a la ciutadania, perquè amb els contenidors tancats calia "millorar" el sistema.
El PSC, per la seva part, va demanar uns dies abans la dimissió del regidor d'Acció Climàtica, Sergi Cot, pel "fracàs absolut" del model de recollida. L'oposició assegura que les modificacions del contracte impliquen un sobrecost important i que hi ha un problema de neteja "estructural".