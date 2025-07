Joan Manel Serra es converteix en el nou alcalde de Puigcerdà després de prosperar la moció de censura

El republicà Joan Manel Serra s'ha convertit aquest dilluns en el nou alcalde de Puigcerdà, després que hagi prosperat la moció de censura presentada pels cinc regidors del seu partit i dos més de Futur per Puigcerdà. Aquesta també ha rebut l'aval de l'edil no adscrit Jordi Palomino, que s'ha mostrat obert a "ajudar" el nou govern sense concretar si passarà a formar-hi part.

Per la seva banda, l'alcalde sortint, Jordi Gassió (Junts), ha refermat la seva voluntat de deixar el consistori i ha defensat la feina feta durant aquests dos anys de mandat. Tot i que segons el pacte de legislatura subscrit amb Junts el líder de Futur per Puigcerdà, Francesc Armengol, havia de passar a ser alcalde a mig mandat, aquest ha negat cap situació de "paràlisi" a l'ajuntament.

La moció de censura ha rebut quatre vots en contra: dos per part dels altres dos regidors de Futur per Puigcerdà i dos més de Junts. D'altra banda, el regidor juntaire Pol Ravetllat no ha assistit a la sessió plenària.

El nou alcalde demana a l'oposició que sigui "responsable"

El canvi d'alcaldia s'ha donat aquest dilluns en el ple extraordinari celebrat al Museu Cerdà de Puigcerdà. En el moment en què s'ha proclamat alcalde, Serra s'ha emocionat i ha assegurat que intentaran fer entrar al nou equip de govern "com més gent millor". També ha detallat que espera que el paper de l'oposició sigui "responsable".

D'altra banda, ha reconegut que les darreres setmanes han sigut "molt dures" i ha volgut agrair el suport dels dos regidors de Futur per Puigcerdà, que també es van adherir a la presentació de la moció de censura.

En aquest sentit, el nou alcalde de la capital cerdana ha lamentat que s'hagi titllat de "trànsfugues" a aquests dos regidors de Futur que han avalat la moció, ja que ha recordat que el seu partit era coneixedor de la seva postura. "No és transfuguisme, és valentia i compromís contra una feina que s'ha de fer pel poble", ha al·legat. Finalment, ha demanat deixar de banda les "guerres de partits" amb la voluntat de "posar al centre a les persones".

Gassió al·lega que Serra ho tindrà "més fàcil" que ell

El que ja és l'antic alcalde, Gassió, ha dit que marxa amb una sensació "d'injustícia", ja que creu que s'ha intentat "disfressar" que la moció de censura no era en contra seva. A més, ha volgut deixar clar la seva voluntat de no continuar a l'ajuntament i ha assegurat que la decisió ja estava presa en el moment de subscriure un pacte de govern amb Futur per Puigcerdà -que implicava el canvi d'alcaldia a mig mandat-.

D'altra banda, també ha apuntat que creu que Serra ho tindrà "bastant més fàcil" que quan va entrar ell al càrrec, ja que, segons ha afirmat, es trobarà "molts projectes a punt de ser tirats endavant".

El de Junts també ha lamentat que l'acord s'hagi "desvirtuat" i que dos regidors de Futur no només l'hagin trencat, sinó que, a més, hagin impedit que el seu propi cap de llista hagi pogut arribar a ser alcalde.

L'oposició serà "ferma"

Pel que fa a l'oposició, Armengol ha assegurat que exercirà amb "fermesa de discurs, que no duresa" el seu paper a l'oposició i ha volgut deixar clar que defensarà l'execució dels projectes que s'han estat treballant en aquesta primera part del mandat. "Estarem allà per reivindicar tota aquella feina feta fins ara, que se n'ha fet molta", ha argumentat. També ha lamentat que s'hagi "estructurat" un relat en contra de la seva persona quan, ha afegit, no s'ha pogut demostrar "que això sigui veritat".