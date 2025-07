Restringeixen l'aigua de l'aixeta als veïns de Bonmatí per la presència d'un compost químic

Salut Pública ha fet una crida als veïns de Bonmatí (Selva) a no consumir aigua de l'aixeta per la presència d'àcid cianúric. Després que el passat dimecres detectessin que sortia aigua "groguenca", les primeres analítiques han revelat la presència d'aquest compost químic. Per això, se n'ha restringit l'ús "de manera preventiva".

L'Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí ha instal·lat un camió cisterna per subministrar aigua als afectats fins que no determinin que torna a ser segur consumir aigua de l'aixeta.

No es pot ni utilitzar per cuinar ni per beure

Tot va començar quan el dimecres passat van veure que l'aigua de l'aixeta sortia "groguenca" a tres carrers de la localitat, segons ha relatat l'alcaldessa del municipi, Elena Ribas. Les primeres comprovacions no van revelar cap problema al pou que abasteix la zona, però l'aigua continuava sortint tèrbola a les cases. En aquest punt, l'Ajuntament va contactar amb Salut, el Dipsalut (organisme autònom de la Diputació) i l'ACA (Agència Catalana de l'Aigua) per estudiar-ne l'origen. Les primeres proves han detectat la presència d'àcid cianúric i, per això, han recomanat no consumir l'aigua.

Un cop es va comprovar la presència del component químic, l'Ajuntament va convocar els veïns a una reunió divendres a la tarda per comunicar-los que, seguint les recomanacions de Salut Pública, "per prevenció no es pot cuinar ni beure aigua potable fins a tenir els resultats de les analítiques".

Tot i que les restriccions abasten tot Bonmatí, els veïns de Sant Julià del Llor poden continuar consumint aigua de la xarxa pública amb normalitat.

S'estan fent analítiques més específiques

L'alcaldessa ha remarcat que l'Ajuntament ha agafat més mostres d'aigua i que s'ha contractat una empresa homologada perquè faci analítiques més específiques. Els resultats, però, no s'espera tenir-los fins d'aquí a quinze dies.

Paral·lelament, Salut Pública també continua analitzant mostres per determinar el nivell concret d'àcid cianúric de l'aigua i poder establir quan és plenament segur tornar a consumir aigua de l'aixeta.

Mentrestant, l'Ajuntament ha instal·lat davant la nau del consistori un camió cisterna per abastir d'aigua potable els veïns afectats, sobretot els dels carrers on van detectar que l'aigua sortia tèrbola. S'hi podrà anar a carregar ampolles cada dia de les 7.30 h a les 11.30 h i de 16 h a 20 h. A més, s'acostarà l'aigua als domicilis de les persones que viuen soles, amb mobilitat reduïda o en situació de vulnerabilitat.

L'àcid cianúric, explica l'alcaldessa, "és un component químic que no hauria de ser al pou i s'acostuma a fer servir com a estabilitzador del clor en piscines". Ribas ha assegurat que, més enllà de determinar el possible nivell de toxicitat i quan l'aigua torna a ser apta per al consum, també esperen poder esclarir com ha arribat a la xarxa pública.