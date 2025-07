Tornen els contenidors de vidre a Girona i augmenta la recollida de resta i orgànica

L'Ajuntament de Girona ha posat en marxa aquest dilluns, 14 de juliol, un nou calendari de recollida de residus en contenidors intel·ligents. Amb el nou model, es podrà llençar dos dies més la fracció orgànica i un dia més la resta i el tèxtil sanitari. A més, s'estan tornant a instal·lar els contenidors convencionals de vidre, que fins ara només es podia llençar un cop a la setmana en els contenidors intel·ligents.

Tornen els contenidors de vidre convencionals

Des de fa unes setmanes, al municipi s'han estat instal·lant els contenidors exclusius per a vidre a diferents àrees de la ciutat. Fins ara, el sistema de contenidors intel·ligent només permetia que es llancés un únic dia a la setmana. D'aquesta manera, ja no hi haurà un dia específic per a aquesta fracció i es podrà llençar en qualsevol moment.

Com que els contenidors intel·ligents ja no s'utilitzaran per al vidre, ara s'utilitzaran per llençar la resta un dia més: els dilluns.

D'altra banda, també es posaran contenidors de vidre a les àrees d'emergència que estan dins de les rutes de recollida dels contenidors de càrrega lateral, que són la majoria. Així, els veïns dels barris on s'utilitza el sistema de porta a porta o les àrees temporals també tindran a l'abast aquests contenidors.

Es podrà llençar l'orgànica cinc dies a la setmana

Amb l'increment de dos dies de recollida d'orgànica, ara els gironins podran llençar als contenidors intel·ligents aquesta fracció cinc vegades a la setmana: els dilluns, dimarts, dijous, divendres i diumenge. Cal tenir en compte, però, que el primer dia d'aquest canvi serà el divendres.

Des de l'Ajuntament assenyalen que aquests canvis corresponen a la primera de les dues fases de flexibilització i adaptació del servei de recollida de residus, que s'aplicaran de forma gradual. Després de l'anàlisi del primer any de funcionament del nou sistema de recollida a la ciutat, el consistori explica que "s'ha actuat de seguida que s'ha pogut". L'alcalde, Lluc Salellas, ha explicat que aquesta decisió respon a "la voluntat de flexibilitzar el sistema i posar facilitats als veïns a l'hora de gestionar els residus". També ha assenyalat que aviat s'anunciaran més canvis "en aquesta direcció".

La Creueta s'incorpora al porta a porta

Finalment, al barri de la Creueta també s'han retirat els contenidors convencionals que encara hi havia perquè s'implementarà el porta a porta. Després que els veïns hagin rebut el material necessari, a partir d'aquest dilluns els veïns començaran a utilitzar oficialment el sistema.