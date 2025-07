La reforma del passeig de Platja d'Aro costarà més de 14 milions

La reforma i l'allargament del passeig marítim de Platja d'Aro (Baix Empordà) costarà més de 14 milions d'euros i l'ajuntament vol que l'obra estigui acabada el 2030. L'alcalde, Maurici Jiménez, creu que "com a mínim" l'Estat ha d'assumir el 50% de l'obra -que puja a 9,75 milions d'euros- del passeig que s'estén al llarg de més de 2 quilòmetres.

Aquesta tardor començaran les obres en un dels trams en què s'ha subdividit la primera línia de mar, entre el Port d'Aro i el Ridaura. Aquí, el passeig s'allargarà amb un camí de sauló. Pel que fa al tram nord, que és el més extens i va des de la nova passera del Ridaura fins a Cavall Bernat, l'ajuntament vol tenir-ne aprovat el projecte l'estiu de l'any que ve (un cop ja s'ha fet el concurs d'idees).

Tres trams diferents

L'allargament del passeig marítim de Platja d'Aro s'ha subdividit en tres projectes diferents. El que està més avançat és el que correspon al tram sud. Aquí, entre el Port d'Aro i l'avinguda Verona Terol -just abans de nova passera sobre el Ridaura- el passeig es perllongarà amb un estil més naturalitzat. La resta, en canvi, serà de caràcter més urbà.

Estarà format per un camí de sauló, amb dunes que el separaran de la zona de la platja. Entre el camí i la pineda dels enamorats, s'hi faran zones amb vegetació i s'hi instal·laran bancs. En aquest cas, l'obra l'executarà l'Estat. El projecte té un pressupost d'uns 800.000 euros, i està previst que els treballs comencin aquesta tardor i s'allarguin cinc mesos. Concretament, començaran entre el 15 de setembre i el 15 d'octubre. "Per tant, per a la temporada d'estiu de l'any que ve, aquest tram més naturalitzat ja ha d'estar acabat", ha concretat l'alcalde, Maurici Jiménez.

El tram sud tindrà una nova passera metàl·lica

Pel que fa al nou tram sud del passeig, aquest connectarà amb l'actual a través d'una nova passera metàl·lica sobre el Ridaura. El paviment serà de formigó, tindrà 72 metres de llargada i 3 i mig d'amplada. La idea és que hi puguin passar vianants i, puntualment, vehicles d'emergència. La passera costarà 3 MEUR, que inicialment assumeix l'Ajuntament després que l'Estat en redactés el projecte i l'obra es dilatés en el temps per divergències administratives amb l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA).

Per desencallar-ho, el consistori va decidir assumir els treballs. Maurici Jiménez explica que els diners per fer la passera ja s'han inclòs en el pressupost per a aquest 2025, i que la intenció és que l'Estat -en el moment en què hi hagi pressupostos- els permeti "recuperar aquesta inversió a través d'una subvenció".

La idea és que les obres d'aquest tram s'engeguin aquest hivern i que la nova passera ja estigui a punt per a la temporada del 2027. Tot i que el termini dels treballs és d'uns nou mesos, s'ha de tenir en compte el parèntesi de l'estiu.

Una reforma integral

El més llarg de tots els trams serà el del nord, que recorre tota la façana urbana des del passeig Ridaura fins a Cavall Bernat. Ja s’ha resolt el concurs d’idees que marcarà les línies mestres del projecte constructiu. El nou passeig tindrà seccions d'entre 13 i 20 metres, amb espai per a comerços i terrasses separades dels edificis, que no podran ocupar més de la meitat de la superfície. També s’ampliarà amb plataformes de fusta sobre la sorra i es triplicarà l’arbrat actual.

La reforma també preveu un espai pensat per als vianants, amb zones enjardinades, jocs infantils, lavabos i vestidors. A més del canvi estètic, s’hi renovaran totes les infraestructures soterrades com les xarxes de serveis. El cost estimat del projecte és de 9,75 milions d’euros.

L’alcalde Maurici Jiménez remarca que el projecte no tracta tan sols "de canviar la part estètica del passeig" sinó també totes les infraestructures que hi passen per sota. Jiménez explica que l’objectiu és tenir el projecte constructiu aprovat a principis de l’estiu vinent, cap a Sant Joan.

Paral·lelament, es treballarà en el finançament, amb la intenció de tenir-lo tancat entre finals del 2026 i principis del 2027. Això permetria iniciar les obres amb la previsió que la reforma sigui realitat l’any 2030, després d’un període d’execució de dues temporades.