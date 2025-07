Les cigonyes es fan seu l'estany de Banyoles

Els tècnics del Consorci de l'Estany de Banyoles han detectat per primera vegada un intent de formació d'una colònia estable de cigonyes en aquest espai natural. Un fet que passa 19 anys després de la reintroducció d'aquesta espècie emblemàtica a la zona. De fet, la temporada de cria ha estat excepcional i s'han comptat fins a set nius agrupats de cigonya al voltant de l'estany. En concret, s'han detectat entre la zona del Vilar i del Paratge Ramon Margalef. Des del consorci assenyalen que es tracta d'un "comportament inèdit fins ara", ja que els nius es trobaven de manera dispersa pel territori, però no de forma agrupada, fet que pot suposar la formació de la colònia.

Això indica la bona adaptació que té aquesta espècie a l'entorn i un canvi positiu en el seu comportament reproductiu. En total, sumant la colònia recentment establerta i altres nius aïllats presents a l'espai, s'han registrat onze cries de cigonya nascudes aquesta temporada. Els tècnics responsables assenyalen que aquesta dada reforça el valor ecològic de l'estany de Banyoles i el seu entorn com a hàbitat òptim per a la reproducció d'aquestes aus.

En aquest sentit, cal tenir en compte que la cigonya és una espècie emblemàtica, coneguda per construir grans nius en arbres alts o estructures elevades, i que necessita estar a prop d'espais humits per alimentar-se. La presència simultània de zones de nidificació i alimentació adequades és imprescindible per al seu èxit reproductiu.

19 anys de la seva reintroducció

El juliol del 2006 el Consorci de l'Estany, amb col·laboració de la Fundació Catalunya la Pedrera, va iniciar la reintroducció d'aquesta espècie amb l'arribada a Banyoles d'exemplars de cigonya provinents del Centre de Recuperació de Fauna de Vallcalent. Després de dos anys en un aviari, el 2008 es van alliberar un total d'onze exemplars de cigonya degudament anellades. Des de llavors, la presència d'aquesta espècie ha anat consolidant-se.

Des del Consorci de l'Estany assenyalen que aquest accelerament del retorn de la cigonya resulta "positiu, no només per la restauració del terreny, sinó també des d'un punt de vista de sensibilització, educació ambiental i promoció de la conca lacustre de l'estany de Banyoles".