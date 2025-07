Tancats els accessos al Cap de Creus i l'Albera pel risc d'incendi forestal

Els Agents Rurals han tancat aquest dilluns al matí els accessos al parc natural del Cap de Creus i al massís de l'Albera, a l'Alt Empordà, a causa del risc "extrem" d'incendi forestal a la zona. De fet, hi ha 45 municipis de tot Catalunya on el cos dels Agents Rurals han activat l'alerta pel perill de foc. La particularitat del risc del Cap de Creus i l'Alberta és, d'una banda, la forta tramuntana que bufa i que arriba a ratxes de fins a 80 quilòmetres per hora. D'altra, que la vegetació de la zona està seca.

A causa de l'alt risc, s'ha prohibit l'accés amb vehicle i a peu a ambdós espais amb l'objectiu de protegir la ciutadania en cas d'incendi i, alhora, evitar les activitats de risc. La majoria de visitants que es dirigien aquest matí cap al Cap de Creus no estaven al corrent de la prohibició i han hagut de girar cua -excepte en casos excepcionals-. A la majoria d'ells, però, els semblava una mesura "encertada" per evitar riscos.

Segons ha explicat el cap de Planificació i Coordinació dels Agents Rurals, Jordi Pasalaigua, amb la prohibició, només els veïns i els serveis d'emergència poden accedir al parc natural en aquests moments. Pel que fa a les persones que ja tenien una reserva feta, seran els Agents Rurals qui valoraran si poden o no accedir-hi.

Aquesta restricció s'afegeix a les que ja estan vigents a la Serra Cardó-Boix i les muntanyes Tivissa-Vandellòs. En total, el nivell 4 del Pla Alfa afecta dinou municipis de la comarca de l'Alt Empordà: Agullana, Cadaqués, Cantallops, Capmany, Colera, el Port de la Selva, Espolla, Garriguella, la Jonquera, la Selva de Mar, Llançà, Palau-saverdera, Pau, Portbou, Rabós, Roses, Sant Climent Sescebes, Vilajuïga i Vilamaniscle.

🔴Aquest és el mapa del #PlaAlfa per avui, dia 28/07/2025



📍Consulta el mapa interactiu per conèixer quin nivell hi ha activat al teu municipi en funció del perill d’incendi⤵️



📲 https://t.co/4zt1cFzcJU pic.twitter.com/OQbYxmtgpx — Agents Rurals (@agentsruralscat) July 28, 2025

Pasalaigua ha explicat que la mesura s'ha pres arran de la forta tramuntana que bufa a la zona i de l'estat sec de la vegetació. Els objectius són dos: la protecció de les persones en cas de foc i evitar el risc d'ignicions. D'altra banda, no es permet fer foc, acampar ni fer activitats a l'aire lliure, a més del transport diürn de productes forestals.

El control de l'accés es fa a través dels punts específics determinats amb agents físics, que avisen i fan girar cua als usuaris. En total, al cap de Creus, hi ha distribuïts entre 60 i 70 efectius entre Agents Rurals, ADF's, voluntaris de Protecció Civil, Mossos d'Esquadra i voluntaris del parc natural. La mesura està activa aquest dilluns i demà es valorarà si cal allargar-la o si es pot treure.