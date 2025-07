Signat el protocol per traslladar l'estació de trens de Figueres als afores i convertir-la en estació intermodal

L'Estat, la Generalitat i els ajuntaments de Figueres i de Vilafant han signat el protocol per impulsar la nova estació intermodal Figueres-Vilafant i la variant ferroviària, que suposarà una inversió de més de 150 milions d'euros. Es tracta d'una actuació que Figueres fa més de vint anys que reclama: que l'estació de trens, que ara mateix es troba en ple centre de la ciutat, es traslladi als afores i se suprimeixin els passos de nivell.

L'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, ha destacat que l'actuació suposarà una "gran transformació" de la ciutat i "una oportunitat de transformar els barris més degradats" de la població. L'alcaldessa de Vilafant, Montse de la Llave, ha ressaltat que la nova estació serà "una autèntica oportunitat per al territori", ja que permetrà connectar l'Alt Empordà amb la resta d'Europa. El secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, ha remarcat el seu compromís perquè el projecte tiri endavant: "És imparable".

Després de mesos de negociacions, l'Estat, la Generalitat i els Ajuntaments de Figueres i Vilafant han signat l'acord que permetrà construir l'estació intermodal al nord-est de la capital alt-empordanesa i la nova variant ferroviària. Aquesta signatura era un pas imprescindible per poder iniciar els tràmits de licitació per licitar la redacció dels projectes bàsics i de construcció de la plataforma i la via, així com de la remodelació de l'estació Figueres-Vilafant. Les dues actuacions tenen un pressupost de licitació de 4,6 milions.

El cap de projectes d'Adif, Juan Carlos Monge, ha explicat que el projecte, amb una inversió de més de 150 milions d'euros, persegueix dos objectius principals: la supressió dels dos passos a nivell -una demanda històrica per part dels figuerencs- i millorar la interconnexió entre l'alta velocitat i el tren convencional. La futura estació inclourà serveis de Rodalies, TGV i el pas de mercaderies.

L'alcalde de Figueres ha celebrat l'acord: "És un dia històric per a Figueres i per a l'Alt Empordà". De fet, Masquef ha recordat que, el 1978, l'alcalde d'aleshores, Pere Giró, ja demanava la supressió dels passos de nivell. D'altra banda, l'alcalde ha ressaltat que serà "la inversió pública més gran que s'ha fet mai a la ciutat" i que suposarà una "gran transformació" per a la població. Especialment, per als "barris més degradats de la ciutat", ja que "sense aquest projecte seria impossible fer front a la seva degradació", ha declarat.

En aquest sentit, Masquef ha recordat que, un cop s'enderroqui l'actual estació i se suprimeixin les vies del centre, es generarà una bossa de 90.000 metres quadrats. Per això, ha indicat que des del consistori estan parlant amb la Generalitat per concórrer a la convocatòria del Pla de Barris, perquè tant el projecte ferroviari com el canvi urbanístic suposaran "una doble transformació" per a Figueres.

Per la seva banda, l'alcaldessa de Vilafant, Montse de la Llave, ha fet incís en què la nova estació intermodal Figueres-Vilafant es convertirà "en una autèntica oportunitat per al territori", i serà "el motor que connectarà l'Alt Empordà amb la resta del país i d'Europa".