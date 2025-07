La UdG rep un 12% més de sol·licituds que l'any passat en la preinscripció del curs vinent

La Universitat de Girona (UdG) ha rebut un 12,34% més de sol·licituds d'estudiants que volen preinscriure's pel curs vinent que l'any passat. En total, han rebut 28.260 sol·licituds i els estudiants que han escollit la UdG com a primera opció també incrementa un 10% en comparació amb el curs anterior.

Les carreres més sol·licitades són les de l'àmbit sanitari: Infermeria (367 sol·licituds) i Medicina (317). La tercera és Dret, amb 317. Precisament Medicina és la que té la nota de tall més alta amb un 12,453, una dècima per sota de l'any passat (12,553). La doble titulació de Biologia i Biotecnologia és la segona carrera amb una nota més alta a la UdG amb un 11,458.

Ja tenen plaça assignada 2.402 estudiants

L'augment de sol·licituds suposa un 12,34% més de les que hi havia l'any passat (25.156 enfront de les 28.260 d'enguany). A més, el nombre de futurs estudiants que ha escollit la universitat gironina com a primera opció també ha crescut un 10%. Dels 4.578 els estudiants que prioritzen el centre gironí en primera posició, 2.402 ja tenen una plaça assignada.

A part d'Infermeria, Medicina i Dret, segueixen la llista de graus amb més demanda els estudis de Psicologia, Administració i Direcció d'Empreses, Enginyeria Informàtica i Publicitat i Relacions Públiques.

Catorze titulacions amb nota d'accés per sobre de 9,5

A la UdG, les notes de tall de la universitat no han canviat de forma significativa. Medicina continua sent el grau amb una nota més elevada (12,453), seguida de la doble titulació de Biologia i Biotecnologia amb un 11,458 i Infermeria amb 10,445. Els estudis d'arquitectura han registrat un increment en la nota de tall d'enguany en comparació amb el curs anterior. Per aquest 2025-2026 cal un 9,968 per accedir-hi mentre que el curs passat era un 9,490. La doble titulació d'Educació Infantil i Educació Primària també ha apujat la nota de tall d'un 9,434 a un 9,9.

Aquest any són catorze les titulacions que tenen una nota d'accés de més del 9,5 i això suposa dues carreres més que l'estiu passat. La meitat dels estudis que hi ha a la llista són dobles titulacions. Els graus relacionats amb ciències de la salut, com ara Medicina o Enginyeria Biomèdica mantenen les notes de tall elevades i això demostra un interès creixent cap a aquest àmbit de coneixement.

La UdG estrena el Programa Acadèmic de Recorregut Successiu

Finalment, la universitat estrena aquest curs vinent el Programa Acadèmic de Recorregut Successiu (PARS), que agrupa el grau d'Enginyeria en Tecnologies Industrials i el Màster en Enginyeria Industrial. Amb aquest programa, els estudiants accedeixen per preinscripció a un itinerari específic pel qual poden cursar de manera consecutiva els estudis de grau i màster.

La matriculació per a estudiants de primer curs a la UdG serà entre el 15 i el 18 de juliol i els estudiants podran fer-la a través d'una aplicació web d'automatrícula. L'inici del curs acadèmic es preveu que sigui el 15 de setembre.

Pots consultar totes les notes de tall a les universitats catalanes aquí.