Notes de tall 2025 a Catalunya: consulta totes les qualificacions dels graus universitaris

Després de setmanes d'espera i tensió, els alumnes que enguany s'han examinat de les Proves d'Accés a la Universitat (PAU) ja coneixen les notes de tall de la primera assignació. El doble grau de Matemàtiques i Física és, com el 2024, la cerrera amb un requisit d'accés més exigent, ja que cal una nota de 13,370 i 13.170 per entrar a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i a la Universitat de Barcelona (UB) respectivament. Tot plegat, l'any que s'han superat per primera vegada les 60.000 sol·licituds, amb un total de 62.328 estudiants que volen accedir a un grau universitari.

Notes de tall de les PAU a Catalunya 2025 by Naciodigital

Hi haurà ampliació.