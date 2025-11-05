El Xokas deixa tothom esglaiat: primer afirma que «el matarà un podemita» i després s'enfronta a Irene Montero

La presència dels polítics a xarxes acaba amb topades d'allò més inversemblants. L'última l'han protagonitzat Irene Montero, secretària de Podem, i El Xokas, streamer gallec. Un extracte del segon, on assegurava que podia "ser assassinat per un podemita" ha acabat amb un vídeo de l'exministra rient-se d'ell.
Tot plegat comença amb un missatge inesperat del streamer gallec en un dels seus directes: "Estic segur que, a menys que un podemita em llevi la vida al carrer, que últimament està passant molt, seguiré fent directes fins a la fi dels meus dies". El vídeo es va fer viral a xarxes. Tant que ha acabat trobant resposta d'un dels principals símbols de Podem: Irene Montero.
L'actual secretària general i exministra del govern espanyol, que cada vegada té més presència a les xarxes, ha fet un vídeo irònic per deixar en ridícul l'streamer gallec. Primer se'n riu de tots els camps d'expertesa de El Xokas, perquè existeix el mem que el gallec en sap de tot una mica, ja que ell mateix en els seus directes se les tira d'expert amb qualsevol temàtica. Amb aquest fil conductor, Montero va repassant vídeos on el gallec parla de menjar, armes o esport i acaba amb un missatge contundent cap a ell: "És expert a plorar".
Però la secretària de Podem no es queda aquí, i tanca el vídeo amb un atac. Primer ironitza amb el comentari de El Xokas sobre els votants de Podem, "és expert en el misteri de les resurreccions successives després d'haver sigut assassinat, diverses vegades, per podemites". Per tancar amb una altra bala enverinada. "Sabeu a què li té por realment El Xokas? Ni a les feministes ni a les podemites, a Hisenda".
L'streamer gallec no s'ha quedat de braços plegats i també ha volgut replicar el vídeo de Montero. Ho ha fet amb una publicació a X traient pit de la topada. "Tenir ballant una exministra, eurodiputada i la colla de podemites amb una gracieta en un directe meu és una cosa que no vaig veure venir. Estic en el meu absolut prime. Per cert, Hisenda em va tornar 100.000 €. Visca Espanya".
La demanda d'El Xokas a Hisenda
El comentari d'Irene Montero sobre Hisenda ve precedit d'una demanda que va fer El Xocas a l'Agència Tributària el passat mes de juny. Tal com va explicar en un directe l'streamer es va posar en contacte amb Hisenda per intentar ser beneficiari una rebaixa d'impostos específica per a ell amb l'argument que l'estaven "rebentant”.
"Vaig parlar amb ells perquè vull pagar menys, jo carallot no soc", explicava El Xocas, i afegia que va intentar negociar amb l'Agència Tributària. Ara bé, segons va relatar, a Hisenda li van deixar ben clar que no era possible fer una rebaixa tributària personalitzada.