Rosalía cantarà en català en el seu nou àlbum, Lux. L'artista de Sant Esteve Sesrovires és la màxima protagonista de la indústria musical del planeta amb la narrativa, els detalls i les revelacions del que serà el seu nou disc. Després de l'èxit absolut de Berghain -cançó on ja canta en anglès, castellà i alemany-, la catalana va sorprendre els seus fans i la resta del món amb una sorpresa lingüística: apareixeran 13 idiomes a Lux.
En diverses entrevistes per a promocionar el seu nou projecte, la cantant de 33 anys va abordar les seves inspiracions, els àngels amb els quals ha aconseguit connectar per abordar les noves cançons o quins han estat els seus enfocaments per a aterrar un projecte amb tanta espiritualitat i sentiment. Segons va confessar en un pòdcast de The New York Times, han estat tres anys de feina completament centrada en els conceptes i les músiques del nou disc.
En aquesta mateixa promoció ja va revelar que diverses llengües serien protagonistes a Lux. Quan va desvetllar quantes serien va enlluernar el món: fins a 13 idiomes en cançons de Lux. Durant una de les converses per explicar com serà el disc, Rosalia va parlar de les seves inspiracions eclesiàstiques.
"Quan canto en francès, per exemple, o en alemany, existeix una inspiració en Joana d'Arc. Quan canto en mandarí, hi ha inspiració en Sun Bu'er. Quan canto en hebreu, m'inspiro en Miriam. Quan canto en ucraïnès, per a Santa Olga de Kíev, m'inspiro en Santa Rosa de Lima i Santa Teresa. Vull dir, la llista és llarga: Rabia, Adawiya, aquesta dona que va ser tan important en el sufisme, etc. Així que pensava: per què no utilitzar aquestes llengües per, d'alguna manera, canalitzar una mica des d'allà?", va explicar, a través de l'exemple de diverses santes, com buscava connectar amb les seves històries gràcies a la llengua.
Aquestes declaracions, tretes de context per certs personatges i altaveus a les xarxes, carregaven contra la cantant perquè semblava que havia deixat de banda el català. No és així. En la seva explicació no deia fil per randa els tretze idiomes amb els quals interpreta cançons al seu nou disc, només parlava d'espiritualitat. Ara, a través d'una altra polèmica que li van col·locar al capdamunt, ha confirmat que interpretarà un tema en llengua catalana. O almenys la llengua formarà part d'alguna de les cançons.
En la conversa amb els membres del pòdcast del The New York Times, Rosalia va expressar una opinió sobre la seva pròpia feina arran d'una pregunta dels entrevistadors sobre la capacitat múltiple de cantar o interpretar en diversos idiomes, a diferència de Bad Bunny. A diferència perquè el porto-riqueny es va enfrontar a Donald Trump i als sectors conservadors dels Estats Units per la seva futura actuació durant la Superbowl, a més del context polític actual del país davant els llatinoamericans o els immigrants sense papers.
Diversos comptes de TikTok van extraure les paraules de la catalana per fer diversos clips, trets de context, en què asseguraven que Rosalia s'enfrontava a Bad Bunny per la seva manera de tractar els seus fanàtics. Després d'uns dies, la catalana ha decidit actuar i escriure un comentari en un vídeo de la plataforma xinesa per posar fi a tot el rebombori. És en aquest escrit on confirma que cantarà en català a Lux.
"Ei, entenc el teu punt de vista, però crec que això ja ho esteu traient de context. No tinc més que amor i respecte per a en Benito, és un gran company al qual admiro i amb el qual he tingut la sort d'haver col·laborat. De fet, gràcies a conèixer-lo fins i tot entenc millor per què fa els seus projectes com els fa. De la mateixa manera que jo faig els meus i, de fet, en un dels temes cantaré en català que és l'idioma del lloc on jo vinc. Ho faig perquè és important per a mi", ha escrit la Rosalia a TikTok.
També ha volgut intentar tallar de soca-rel qualsevol polèmica lligada amb la comunitat llatina. "Sempre he estat agraïda amb Llatinoamèrica, perquè tot i venir d'un altre lloc, la gent llatina m'ha donat suport durant tota la meva carrera. Empatitzo amb el que expliques, precisament per això em fa molta pena que tot plegat s'estigui malinterpretant perquè no era la meva intenció", ha sentenciat.
El nou disc Lux sortirà a la venda i es podrà reproduir a totes les plataformes musicals en streaming a partir del 7 de novembre. Serà el quart disc de Rosalia i comptarà amb artistes com Björk, Yves Tumor, Sílvia Pérez Cruz, Carminho, Estrella Morente i Yahritza. A partir de divendres es podrà saber en quina de les cançons, a més, canta en català.