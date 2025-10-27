La primera cançó del nou àlbum de Rosalía barreja tres idiomes: el castellà, l'alemany i l'anglès

Primer tastet del nou disc de Rosalía. Després de la polèmica presentació de la setmana passada a Madrid, aquest dilluns ha sortit a la llum la primera cançó de Lux. Sota el nom de Berghain, és una peça orquestral de sonoritat electrònica, en col·laboració amb els artistes Björk i Yves Tumor que barreja tres idiomes, el castellà, l'alemany i l'anglès.
Rodat a la capital de Polònia, Varsòvia, el vídeo de Berghain mostra una dona de dol que intenta lluitar per curar-se el cor trencat. Al final, la protagonista troba el consol en l'espiritualitat. De fet, l'estètica religiosa es manté parcialment tant a la peça, com a la promoció i a la mateixa imatge del disc, que fan preveure que serà un àlbum amb un fil conductor espiritual.
El videoclip, és autoria de Nicolás Méndez, de la productora barcelonina Canada, que ja va encarregar-se de Malamente o Pienso en tu mirá. S'hi veu com l'orquestra la segueix mentre planxa, fa el llit, compra, va en autobús, fa la bugada o se sotmet a un electrocardiograma.
Un disc dividit en quatre moviments
El disc es publicarà el 7 de novembre, del qual se'n sap que l'ha gravat amb l'Orquestra Simfònica de Londres -dirigida per Daníel Bjarnason- i inclou col·laboracions amb Carminho, Estrella Morente, Silvia Pérez Cruz, l'Escolania de Montserrat, el Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana i Yahritza.
Lux és, segons un comunicat de Sony, una obra "immersiva i innovadora" que es publicarà a través de Columbia Records. Explora temàtiques com la transformació i l'espiritualitat, traçant un "ampli arc emocional de mística femenina i transcendència". El nou disc afirmen es mou entre la "intimitat i l'escala operística" per crear un espai en què "el so, el llenguatge i la cultura es fusionen en l'altre".
Una presentació sorpresa a Madrid
La cantant va anunciar el títol i la data de sortida dilluns passat en una retransmissió en directe per les xarxes. El xou va començar a tres quarts de nou del vespre on els milers d’espectadors connectats van poder presenciar com s’arreglava i es vestia per a l'esdeveniment, juntament amb el seu equip i la seva germana. L'artista va començar comentant amb ells la filtració de la portada de Lux a Times Square, on va lamentar que l’anunci que tenia preparat s'hagués mostrat primer allà. “Vull saber qui ho ha fet”, deia als seus acompanyants, que li van treure ferro i avançaven que el millor ‘reveal’ es faria a la nit nit.
Al cap de poca estona, Rosalía va agafar el cotxe per dirigir-se a Callao, a Madrid, on s'hi havia penjat un cartell promocional la setmana passada. A pocs metres del lloc, va aparcar el cotxe i va córrer cap a Gran Via enmig de fans que cridaven el seu nom i li feien vídeos i fotografies. Va ser en aquesta plaça de la capital on va presentar de forma oficial el seu nou projecte, davant dels assistents que ja s'hi havien congregat esperonats en sentir la ubicació en un moment de la transmissió en directe.
Tal com havia passat primer a Nova York, les diverses pantalles dels edificis madrilenys es van omplir d’imatges de l’artista vestida de blanc anunciant el títol i la data de publicació de l'àlbum, mentre saludava per la finestra dels Cines Callao, la darrera imatge que es va veure al directe.