Rosalía, amb llàgrimes als ulls escoltant el «Virolai» interpretat per l'Escolania de Montserrat

Rosalía plorant en escoltar el Virolai interpretat per l'Escolania de Montserrat, segons mostren unes imatges difoses per l'Abadia a les xarxes socials. L'escena, viscuda fa aproximadament un any en un acte al Monestir, arriba tot just un dia després que la cantant hagi anunciat la sortida del seu nou àlbum Lux, on col·labora precisament el cor montserratí.
Rosalía, emocionada amb la música de l'Escolania
Rosalía va viure un dels moments més emotius de la seva carrera recent. En unes imatges difoses aquest dimecres per l'Abadia de Montserrat, la cantant catalana apareix visiblement emocionada i amb llàgrimes als ulls mentre escolta l'Escolania interpretar el Virolai, l'himne dedicat a la Mare de Déu de Montserrat.
Segons ha informat el monestir, les imatges es van enregistrar fa un any, però no s'han publicat fins ara coincidint amb l'anunci del llançament del seu nou disc i no abans per no fomentar rumors. Rosalía va seguir l'actuació des d'un espai apartat, en un moment de recolliment i connexió emocional amb la música i el simbolisme del santuari.
L'escena arriba poques hores després que la de Sant Esteve Sesrovires anunciés el llançament del seu nou àlbum Lux, on l'Escolania de Montserrat hi té una col·laboració destacada.
Lux, el nou projecte artístic de Rosalía
El nou disc de Rosalía, que es publicarà el 7 de novembre, porta per títol Lux i inclou col·laboracions amb Björk, Carminho, Estrella Morente, Silvia Pérez Cruz, l'Escolania de Montserrat, el Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana, Yahritza i Yves Tumor, entre d'altres.
L'àlbum, gravat amb l'Orquestra Simfònica de Londres sota la direcció de Daníel Bjarnason, està dividit en quatre moviments i inclou un total de divuit cançons, com Mio Cristo, Reliquia, Berghain, De Madrugá, Jeanne o Magnolias.
Segons Sony, Lux és una obra "immersiva i innovadora" que explora la mística femenina, la transcendència, la intimitat i la transformació. L'artista combina sons orquestrals, veus corals i elements electrònics per crear una experiència que oscil·la entre "la intimitat i l'escala operística".
L'Escolania de Montserrat hi aporta una de les col·laboracions més singulars del disc, reforçant l'atmosfera espiritual i la connexió amb la cultura catalana que travessa bona part del projecte.
Una trajectòria marcada per la reinvenció
Amb Lux, Rosalía signa el seu quart treball discogràfic després de Motomami (2022), El Mal Querer (2018) i Los Ángeles (2017). L'artista, reconeguda internacionalment per la seva capacitat d'experimentar amb gèneres com el flamenc, el pop o el R&B, torna ara amb una proposta més simbòlica i introspectiva.
El gest d'emocionar-se amb el Virolai i el paper de l'Escolania en el seu nou àlbum evidencien una connexió profunda amb les seves arrels i amb una espiritualitat que travessa el discurs creatiu de Lux.
L'emoció de Rosalía a Montserrat s'ha convertit ja en una de les imatges més compartides del dia, un preludi perfecte per al llançament del seu nou projecte artístic, que es perfila com un dels més esperats de la seva carrera.