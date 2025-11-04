La cantant Rosalia ha publicat a les plataformes digitals i a Spotify un nou tema de què serà el seu nou disc, "Lux", que ha de veure la llum el pròxim 7 de novembre. La cançó es titula Reliquia, una creació en castellà que parla de l'amor i el desamor. El nou enregistrament de la de Sant Esteve Sesrovires inclourà cançons en tretze idiomes, segons va revelar la mateixa artista en una entrevista a The New York Times. Reliquia és la segona peça que s'avança a la publicació de l'enregistrament després de Berghain.
Un àlbum conceptual en diversos idiomes
El disc es publicarà el 7 de novembre, del qual se'n sap que l'ha gravat amb l'Orquestra Simfònica de Londres -dirigida per Daníel Bjarnason- i inclou col·laboracions amb Carminho, Estrella Morente, Silvia Pérez Cruz, l'Escolania de Montserrat, el Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana i Yahritza.
2Lux" és, segons un comunicat de Sony, una obra "immersiva i innovadora" que es publicarà a través de Columbia Records. Explora temàtiques com la transformació i l'espiritualitat, traçant un "ampli arc emocional de mística femenina i transcendència". El nou disc afirmen es mou entre la "intimitat i l'escala operística" per crear un espai en què "el so, el llenguatge i la cultura es fusionen en l'altre".
La cançó de tret de sortida de l'àlbum
La primera cançó de "Lux" va aparèixer sota el nom de Berghain, és una peça orquestral de sonoritat electrònica, en col·laboració amb els artistes Björk i Yves Tumor que barreja tres idiomes, el castellà, l'alemany i l'anglès.
Rodat a la capital de Polònia, Varsòvia, el vídeo de Berghain mostra una dona de dol que intenta lluitar per curar-se el cor trencat. Al final, la protagonista troba el consol en l'espiritualitat. De fet, l'estètica religiosa es manté parcialment tant a la peça, com a la promoció i a la mateixa imatge del disc, que fan preveure que serà un àlbum amb un fil conductor espiritual.
El videoclip és autoria de Nicolás Méndez, de la productora barcelonina Canada, que ja va encarregar-se de Malamente o Pienso en tu mirá. S'hi veu com l'orquestra la segueix mentre planxa, fa el llit, compra, va en autobús, fa la bugada o se sotmet a un electrocardiograma.