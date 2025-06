Català, la nota més baixa de les assignatures obligatòries a la selectivitat

La selectivitat deixa una mala notícia pel que fa al català. L'assignatura de Llengua catalana i literatura és la que ha obtingut una nota mitjana més baixa amb un 6,3 entre els més de 32.000 estudiants que s'han examinat de les matèries obligatòries. Llengua castellana i literatura obté un 6,4 de mitjana, mentre que l'anglès, la llengua estrangera triada per l'àmplia majoria dels estudiants, registra una nota mitjana de 6,82.

El nivell és més alt pel que fa a altres llengües estrangeres. El francès obté un 7,43 de mitjana, l'alemany un 7,74 i l'italià un 7,35, si bé aquestes notes més altes són habituals en estudiants que en gran part són procedents dels països on es parlen els idiomes. Per altra banda, els estudiants catalans marquen un 6,95 de mitjana en Història i un 6,89 en Història de la Filosofia, les matèries obligatòries que no són lingüístiques.

L'evolució dels exàmens de català a la selectivitat també posa en evidència que la prova d'aquest any no ha anat del tot bé. El 6,3 en Llengua catalana i literatura és la pitjor nota mitjana registrada a les proves d'accés d'universitat des de 2016, quan es va marcar un 6,09. Des de llavors, la nota mitjana sempre havia rondat en el sis baix, tot i que en els anys més recents s'havia apropat al set, amb un pic de 7,02 registrat el 2022.

Notes mitjanes de les matèries comunes

Llengua catalana i literatura: 6,30 (32.619 estudiants)

Llengua castellana i literatura: 6,40 (32.803)

Anglès: 6,82 (32.430)

Francès: 7,43 (322)

Alemany: 7,74 (88)

Italià: 7,35 (46)

Història: 6,95 (16.113)

Història de la filosofia: 6,89 (16.756)

Notes mitjanes de matèries de modalitat