Reobri un bar de Guinardó com a saló de màquines arcade

No és freqüent trobar a Barcelona un bar que combini el fet de prendre alguna cosa asseguda en la taula amb l'oportunitat d'entretindre't jugant a videojocs. Però la realitat és que aquesta barreja és tendència en els últims anys en què hi ha hagut una evident tornada de les modes dels anys 80, 90 i dels 2000.

Com a resultat, alguns locals aposten per implementar aquesta modalitat d'oci que és capaç d'ajuntar a gent de diverses edats. El local Next Level Bar és un d'aquests exemples, un espai de dues plantes i 350 m² que s'ubica a la plaça de Maragall, al Guinardó, i que abans era el pub Oasis.

Aquest estiu el local ha reobert i, gestionat per tres madrilenys, ha apostat per un format de bar en què es pot gaudir dels videojocs dels anys 80 i 90 de manera gratuïta en un ambient propi dels salons recreatius d'aquella l’època.

Màquines arcade, billar i futbolins

L’entrada al Next Lever Bar és lliure i l’únic requisit per poder jugar a les màquines és consumir alguna beguda. L'espai compta amb una quarantena de màquines arcade, així com un billar i futbolins.

La majoria de màquines són de multijocs on es poden trobar clàssics com el Pac-Man, l’Street Fighter o el Tetris, entre d’altres. També hi ha algunes més típiques dels salons de recreatives com les que et permeten seure i simular la conducció d'un cotxe o una moto; o aquelles en què pots controlar una pistola de joguet i disparar a zombies que apareixen en la pantalla.