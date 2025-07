Aitana inicia la metamorfosi a Barcelona amb Oques Grasses i Pep Sala

Aquest estiu per Barcelona, ja hi han passat tota mena de dives del pop: Charli XCX, Sabrina Carpenter, Chappell Roan, Billie Eilish, Jennifer Lopez i la darrera, Aitana. La guanyadora d'Operación Triunfo ahir va iniciar la seva minigira Metamorfosis Season a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona, la qual anirà fins a Madrid per donar-la per acabada.

L'últim disc de la catalana, Cuarto Azul, l'ha consolidat com a estrella del pop i per escoltar-lo, els seus fans van esperar ansiosos durant hores perquè comences el concert sota un fort sol a la muntanya de Montjuïc.

L'encarregada d'entretenir els fans abans que s'iniciés el concert d'Aitana va ser Julieta, qui cada cop trepitja més fort i sona més alt més enllà del territori català. L'escenari va ser inspirat en el festival Coachella i tenia unes pantalles gegants i una plataforma enorme en forma de papallona -l'emblema del tour-. Tot i això, no va fer que algunes fans es queixessin. Precisament, aquelles que eren a primera línia tenien una pèssima visió donat l'alçada de l'escenari.

L'artista va cantar els quatre àlbums de la seva carrera, o com molts fans diuen: "les quatre etapes". El show va durar gairebé tres hores i va ser un no parar de coreografies elaborades, decibels disparats, llums, fum i convidats sorpresa.

Sorpreses catalanes

Josep Montero, el cantant d'Oques Grasses, va aparèixer per sorpresa a l'escenari per cantar amb Aitana La gent que estimo. Aitana va cantar la cançó amb Montero, tot i haver declarat la falta de pràctica que té per parlar català, i el públic va embogir per després estovar-se amb l'emocionant cançó. La segona sorpresa des de la perspectiva musical catalana va ser l'aparició de Pep Sala, del grup de Sau, amb qui va cantar l'emblemàtic Boig per tu.

Josep Montero, d'Oques Grasses, ha estat una de les sorpreses del concert d'Aitana d'aquest dissabte al vespre a Barcelona: han cantat junts "La gent que estimo", del grup osonenc https://t.co/D4fCoATEJn pic.twitter.com/9YN21MgOkC — 324.cat (@324cat) July 19, 2025

“Boig Per Tu” es una de las más bellas canciones jamás escritas. Sale Pep Sala de Sau invitado por @Aitanax pic.twitter.com/HPyfpZPB1Q — Tony Aguilar (@TonyAguilarOfi) July 19, 2025

La vida privada a l'escenari

A l'hora de cantar Las Babys, un tema reinterpretat de l'original Saturday Night, van saltar a l'escenari tot d'amistats d'Aitana, amistats les quals són influencers com Plex, Àngela Mármol, entre d'altres. Això va succeir, tot i tenir en compte que la cantant espanyola no para de demanar que no es parli de la seva vida privada, tot i haver exposat a Netflix a través d'un documental la seva vida. Al concert, també hi va pujar qui fins ara -i veurem fins quan- l'Estadi Lluís Companys ha estat casa seva: Cat, la mascota del Barça.

CAT se ha colado en el concierto de @aitanax y no piensa moverse de ahí 😸🎤



Cuando suena ‘Las Babys’ y CAT se convierte en protagonista 🕺💃🎶 pic.twitter.com/kuOkIhwLua — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) July 19, 2025

Un cop havent ballat, cantat i sorprès, el concert va acabar amb una traca final de focs artificials i amb el públic clamant que en volia més, malgrat haver cantat tot el repertori existent durant gairebé tres hores.