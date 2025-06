Ibai Llanos anuncia el plat fort de la «Velada V»: Aitana hi actuarà

Compte enrere per la Velada d'Ibai. Enguany serà la cinquena edició i se celebrarà el dissabte 26 de juliol a l'estadi de la Cartuja de Sevilla. Després d'anunciar qui serien els participants, en les darreres setmanes Ibai ha anat desvelant els artistes que actuaran a l'esdeveniment. I s'ha deixat el peix gros pel final: Aitana.

La cantant catalana actuarà cap al final de la nit, en l'impàs previ al darrer combat, entre els creadors de contingut The Grefg i WestCol. Aitana manté una bona relació amb Ibai Llanos, fins i tot han gravat vídeos plegats darrerament, i aquesta serà la primera vegada que actuï al principal esdeveniment que organitza el creador de contingut basc.

L'actuació enganxarà Aitana enmig de la seva gira Metamorfosis Season, amb què celebrarà els seus vuit anys de carrera amb tres concerts: un el 19 de juliol a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona i dos més els dies 30 i 31 de juliol al Metropolitano de Madrid. Entre Barcelona i Madrid, la cantant pujarà a l'escenari de la Cartuja de Sevilla el 26 de juliol.

A més d'Aitana, els artistes confirmats per la Velada d'enguany són perfils d'allò més diferents entre si. La majoria són cantants joves, llatinoamericans i de reggaeton, com Eladio Carrión, Myke Towers, i De la Rose. Però també ha inclòs un grup de música mexicana com Grupo Frontera, i dos artistes espanyols veterans i consolidats com Los del Rio i Melendi.

Fent una comparativa amb les darreres edicions, Ibai i el seu equip expandeixen la mirada a un escenari molt més internacional, però amb l'anunci de Los del Río, l'streamer basc busca noves audiències i fa un homenatge a Andalusia, la zona que acollirà desenes de milers de persones al juliol per a La Velada.

Els combats de La Velada V

L'estadi de La Cartuja de la capital andalusa serà l'escenari de baralles amb molta testosterona i rivalitats intenses ja des del dia de les presentacions, així com de combats amb un marcat caràcter ideològic. El 26 de juliol, s'enfrontaran al ring Pereira7 i Rivaldios, que ja han arribat a les mans durant el cara a cara. També Pexitaa i Gaspi, dos pesos pesants de gran envergadura que poden oferir un espectacle intens.

El tercer combat, el primer femení, és el de l'esquerra política espanyola contra la dreta (o extrema dreta): Abby es pegarà amb Roro. Pel que fa al xoc amb més testosterona de la vetllada, els culturistes i influencers fitness Andoni i Carlos Belcast xocaran per demostrar qui té més múscul.

En cinquè lloc, la mexicana Alana i la catalana Ari Geli lluitaran per imposar una banda de l'Atlàntic sobre l'altra; mentre que Viruzz hi tornarà ara contra l'argentí Tomás Mazza, en un altre duel de molta testosterona. Si bé, tot quedarà en segon pla per la participació de la gran estrella: The Grefg, que combatrà contra el també mastodòntic Westcol.