Ibai Llanos busca noves audiències: Los del Río actuaran a «La Velada V»

Ibai Llanos ha anunciat aquest divendres el tercer grup que actuarà al gran esdeveniment de La Velada del Año 5 que se celebrarà el pròxim 26 de juliol a l'estadi de La Cartuja, a Sevilla. L'streamer i creador de contingut basc ha sorprès tothom amb la dupla triada: Los del Río.

A través d'un vídeo a les xarxes socials, Llanos ha proclamat que els germans Antonio Romero Monge i Rafael Ruiz Perdigones pujaran a l'escenari del gran show de boxa entre streamers per cantar grans temes com La Macarena o Sevilla tiene un color especial.

Enguany, Ibai ja ha anunciat fins a tres dels set artistes, grups o cantants que formaran part del gran esdeveniment de l'estiu a la plataforma Twitch. Per ara ja se sabien aquests dos: el cantant de reggaeton Myke Towers, un dels que aglutina més seguidors arreu del món en aquest gènere, i Grupo Frontera, una banda nord-americana que està especialitzada en música regional de Mèxic. Els últims van saltar a la fama internacional en una col·laboració amb Bad Bunny, en el tema Un x100to, estrenat el 2013.

Fent una comparativa amb les darreres edicions, Ibai i el seu equip expandeixen la mirada a un escenari molt més internacional, però amb l'anunci de Los del Río, l'streamer basc busca noves audiències i fa un homenatge a Andalusia, la zona que acollirà desenes de milers de persones al juliol per a La Velada.

L'edició del 2024, la quarta, celebrada a l'estadi del Reial Madrid, el Santiago Bernabéu, també va presentar un repertori molt heterogeni en l'apartat musical: David Bisbal, Paulo Londra, Nicky Jam, Anuel AA, Young Miko, Bizarrap, Julieta Venegas i Will Smith.

El més aplaudit de l'any passat va ser precisament David Bisbal, qui es va guanyar el públic del camp madridista amb tot un conjunt de cançons populars de la seva discografia i va acabar improvitzant càntics amb els gairebé 90.000 assistents a l'esdeveniment.

Els combats de La Velada V

L'estadi de La Cartuja de la capital andalusa serà l'escenari de baralles amb molta testosterona i rivalitats intenses ja des del dia de les presentacions, així com de combats amb un marcat caràcter ideològic. El 26 de juliol, s'enfrontaran al ring Pereira7 i Rivaldios, que ja han arribat a les mans durant el cara a cara. També Pexitaa i Gaspi, dos pesos pesants de gran embergadura que poden oferir un espectacle intens.

El tercer combat, el primer femení, és el de l'esquerra política espanyola contra la dreta (o extrema dreta): Abby es pegarà amb Roro. Pel que fa al xoc amb més testosterona de la vetllada, els culturistes i influencers fitness Andoni i Carlos Belcast xocaran per demostrar qui té més múscul.

En cinquè lloc, la mexicana Alana i la catalana Ari Geli lluitaran per imposar una banda de l'Atlàntic sobre l'altra; mentre que Viruzz hi tornarà ara contra l'argentí Tomás Mazza, en un altre duel de molta testosterona. Si bé, tot quedarà opacat per la participació de la gran estrella: The Grefg, que combatrà contra el també mastodòntic Westcol.