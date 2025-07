Pop adolescent i punk dels 70 en un Cruïlla que acaba remullat

Gracie Abrams, Sex Pistols, Thirty Seconds to Mars o Girl in Red podrien ser alguns dels artistes o grups que han atret milers de persones a l'edició del Cruïlla d'enguany. En el seu 15è aniversari, han volgut apostar per grans noms internacionals i oferir una proposta musical diversa: des del pop adolescent de les girlies, fins al punk més pureta de la mà de Sex Pistols. Aquesta ha estat la màgia del cartell d'enguany, que cada dia ha creat una atmosfera musical diferent.

L'últim dia de festival, amb noms destacats al cartell com Alanis Morissette, Pau Vallvé o l'especial de Love of Lesbian, ha estat marcat per la pluja. Els mòbils catalans han rebut durant aquest dissabte el missatge de Protecció Civil, que recomanava evitar desplaçaments i activitats a l'exterior fins al vespre. Això ha obligat l'organització del festival a ajornar l'obertura de portes i, per tant, l'horari del festival ha quedat afectat. Queden en standby actuacions com l'especial de Love of Lesbian pels quinze anys d'aniversari d'un Cruïlla que ha acabat remullat.

Del pop al punk, i del punk al rock

Durant la primera jornada del festival, la protagonista -sense cap dubte- va ser la nord-americana Gracie Abrams. Amb més de 40 milions d'oients a Spotify, va aterrar als escenaris del Fòrum per escampar la histèria groupie entre les noies i nois més joves. Milers de persones no van deixar passar l'oportunitat -potser de les poques que tindran- de veure de prop aquesta artista internacional. Amb una guitarra i un peu de micro, van poder connectar amb les seves lletres pop, dolces i de desamor -un tret assegurat perquè el gruix més hormonat del públic empatitzi amb tu-.

Però no va ser l'única protagonista durant la nit de dimecres: Girl in red també va ser una de les cites més importants per als amants del pop actual. I és que encara que la noruega canti We fell in love in October, aquest juliol ha robat el cor al seu públic català.

L'escenari de dijous va ser prou diferent. Si veníem d'un dimecres marcat per un pop anglès, dolç i calmat, Sex Pistols i Fermin Muguruza van arribar per canviar el ritme del festival. El punk de la banda britànica va omplir l'escenari principal de gent de totes les edats, que van gaudir dels discos que van iniciar tot un moviment musical durant els anys setanta. Durant aquesta jornada, però, també va destacar l'actuació de Muguruza, que va aprofitar l'escenari i el micròfon per reivindicar la llibertat del poble palestí i denunciar causes socials com els darrers desnonaments al barri de Vallcarca.

Divendres, el Parc del Fòrum es va convertir en un espai de convergència entre diferents estils musicals. Per una banda, Thirty Seconds to Mars, la banda de Los Angeles que encapçalava la jornada, va inundar el festival del rock estatunidenc més pur. La nit d'ahir també la va fer especial l'actuació de Ben Harper: des de Califòrnia, barreja la música electrònica amb el blues, el rock i el soul, entre d'altres.

La nit de dissabte, amenaçada per les pluges

Les fortes pluges i el risc d'inundacions han activat les alertes del Pla INUNCAT. Els mòbils catalans han rebut durant aquest matí el missatge de Protecció Civil, que recomanava evitar desplaçaments i activitats a l'exterior fins a les 21 h. Això ha obligat l'organització del festival a ajornar l'obertura de portes fins a les 21.30 h i, per tant, l'horari del festival queda afectat. Queden en standby actuacions com l'especial de Love of Lesbian pels quinze anys d'aniversari del Cruïlla, programat per les 20 h, entre d'altres.

Una oferta gastronòmica que revoluciona les Food Trucks dels festivals

Deixant de banda la música, el Cruïlla també dona espai a altres propostes culturals, com l'art i la gastronomia. Estem d'acord que no només la música fa d'un festival un lloc especial, sinó que també ho fa l'ambient i el menjar. És per això que s'han recollit una gran proposta de food trucks amb menjar típic de festival: pizzes, hamburgueses, frànkfurts... Però també han apostat per plats que contrasten amb el menjar ràpid que s'acostuma a veure en aquesta mena d'espais. És un exemple l'estan del gremi de bacallaners de Catalunya, que oferien tota mena de productes elaborats amb bacallà, les food truks amb menjar japonès o mexicà, o la cuina de La Mundana, l'emblemàtic restaurant de Sants que ha transportat al Cruïlla plats únics com les seves costelles coreanes.