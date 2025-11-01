Lamine Yamal nega els rumors d'infidelitat sobre la ruptura amb Nicki Nicole

La jove estrella del Barça Lamine Yamal torna a ser el focus de la premsa rosa i de l'esport. Segons ha avançat i confirmat Javi Hoyos al seu perfil d'Instagram, el futbolista i la cantant Nicki Nicole han trencat la seva relació després de tres mesos per motius privats.
Després que els rumors sobre una possible infidelitat de Lamine a l'argentina ompliren les xarxes socials i la premsa del cor, el jugador ha decidit desmentir-ho tot i aclarir que "no li he estat infidel ni he estat amb una altra persona", ha afirmat l'estrella del Barça a Javi Hoyos.
D'aquesta manera, ha confirmat que la parella ha posat punt final a la seva relació amb Nicki Nicole, que "ja feia setmanes que havia acabat". Segons el periodista del cor, Lamine li ha explicat que la ruptura no té relació amb cap dels rumors sobre infidelitat i que "prefereixen no parlar de la ruptura i mantindre-ho en privat", li ha comentat el jugador a Hoyos.
En els últims dies, s’havia especulat sobre un viatge del futbolista a Milà, fet que va encendre els rumors sobre el seu distanciament amb Nicki Nicole i d'una possible infidelitat amb la model italiana Anna Gegnoso.
Arran d'aquests rumors i després que la polèmica omplís la premsa rosa, Lamine ha volgut deixar clar que aquestes informacions no tenen fonament i ha assegurat que "simplement hem decidit seguir endavant cadascú pel seu costat". Els perfils d'Instagram d'ambdós també ho confirmen, ja que han esborrat les publicacions en què sortien junts, tant fotos com vídeos.