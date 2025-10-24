Lamine Yamal i Justin Bieber porten gomets amb forma d'estrella a la cara: què és aquesta tendència?

Tot evoluciona; també les maneres de combatre l’acne. Durant aquest 2025, cada cop més celebritats s’han deixat veure amb uns adhesius de colors en forma d’estrella enganxats a la cara. Però, què són i per a què serveixen?
Gomets per tapar els grans
Aquests gomets, fets d'hidrocol·loide mèdic, tenen una doble funció. Per una banda, l’objectiu del seu ús és tapar un gra de la cara i aconseguir que cicatritzi a més velocitat. Els adhesius contenen propietats que absorbeixen el pus del gra i generen un ecosistema que facilita la cicatrització. Diverses marques, a més, han incorporat elements com l’arbre de té o la niacinamida, que tenen propietats antiacneiques.
D’altra banda, aquests gomets ja s’han convertit en un accessori de moda per a moltes estrelles mediàtiques. El producte, que va començar com un més de rutina facial nocturna per utilitzar a casa, s’ha transformat en un complement que trenca amb els estigmes i tabús dels grans en públic.
TikTok viralitza el producte
La “revolució” dels gomets antiacneics deu gran part del seu èxit a l’algoritme de TikTok. La plataforma va començar a viralitzar ja fa un any vídeos de creadors, famosos i usuaris anònims que compartien contingut amb alguns dels adhesius al rostre. El boom ja ha saltat de les xarxes al carrer, i s'ha estès entre famosos i joves per ocultar i normalitzar els grans.
Lamine Yamal, Justin Bieber o Selena Gómez presumeixen els gomets
Lamine Yamal ha estat la darrera celebritat a sumar-se a la tendència. El “10” del Barça va aparèixer en un directe de Twitch lluint dos adhesius en forma d’estrella al rostre. Abans, personalitats com Justin Bieber, Selena Gómez o Laura Escanes ja havien presumit d’aquest accessori en múltiples publicacions a xarxes socials. Els concursants d'aquesta edició d'Operación Triunfo els han lluït a l'Acadèmia i han generat comentaris a les xarxes.
On es poden comprar?
La marca Starface és la que pot presumir de ser la principal dominadora del sector, i amb la que més personalitats mediàtiques col·laboren. Per si algú s’ho pregunta, el preu del paquet estàndard, que inclou 32 gomets, té un preu d’uns 13 euros. Els més escèptics, si volen provar-ho, trobaran alternatives de preus variats a altres a diferents pàgines web.