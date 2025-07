La IA de Google està «matant» les pàgines web, segons un nou estudi

La intel·ligència artificial implementada per Google a la zona superior dels resultats de cerca, l'anomenada IA Overview que genera resums, està generant molts problemes a les pàgines web. Segons un nou estudi del Pew Research Center, un prestigiós think tank ubicat a Washington D. C., l'impacte negatiu és demolidor i contradiu les declaracions de la companyia, que des d'un primer moment va insistir que la funció de la IA "no perjudicaria el trànsit" de les webs.

Res més lluny de la realitat. Creadors de contingut, mitjans de comunicació i moltíssimes altres pàgines especialitzades en pateixen les conseqüències.

L'estudi -que podeu consultar aquí- ha desgranat les dades de navegació de 900 usuaris durant el març d'aquest mateix any. Els resultats d'aquesta anàlisi constitueixen la primera gran evidència independent dels efectes nocius de la funció implementada per part de Google.

La pèrdua d'usuaris, clics i visites respon a una idea: la companyia vampiritza el contingut de les fonts primàries, és a dir les pàgines web, i manté les navegants dins de les URL de Google. Això fa que s'hagin desplomat els clics i les visites als webs.

Tots aquells resultats que no mostraven un resum amb IA, l'índex de clics per part dels usuaris que feien les cerques vorejava el 15%. Quan apareixien els continguts generats per la IA Overview, descendia fins al 8%. Fins i tot, deixen de buscar. "És més probable que els usuaris de Google acabin la seva sessió de navegació completament després de visitar una pàgina de cerca amb un resum de la IA que a les pàgines sense un resum", deixa clar l'estudi del think tank nord-americà.

Un problema majúscul: les fonts que fa servir la IA

Una de les dades més reveladores de l'estudi és que IA Overview fa servir principalment tres fonts per construir les seves respostes o resums: Viquipèdia, YouTube i el fòrum Reddit. Tots tres representen el 15% de la infinitat de fonts que podria triar l'eina de Google.

L'impacte negatiu no és només per als creadors o les fonts primàries, sinó també per als usuaris, que perden l'esperit crític, es conformen amb el resum que els fa Google i ja donen per finalitzada la seva cerca, el seu dubte o la seva investigació. I poden estar acceptant premisses o afirmacions que arribin de llocs sense contrastar, com YouTube o Reddit.

No és un problema que plantegi una solució a curt termini. Tot el contrari: les IAs generatives seran una de les eines més utilitzades per part de Google. La investigació determina que 1 de cada 5 cerques ja mostra aquesta mena de resums i la xifra no para de créixer. El repte per als mitjans, els creadors i les pàgines especialitzades serà majúscul.