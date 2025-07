Com s'entrenen les IA? Europa obligarà a demostrar-ho

Europa no és els Estats Units i les restriccions legislatives europees generen una major lentitud empresarial i d'innovació que en altres continents no existeix. Aquesta exigència normativa també fa que hi hagi major transparència i que la ciutadania conegui millor el lloc on viu i com funciona el poder. La darrera actualització parteix de la iniciativa de la Unió Europea en posar a la llum com es nodreixen les IA de les grans companyies tecnològiques.

Aquest dijous la Comissió Europea ha publicat la plantilla que exigeix a tots els proveïdors d'intel·ligència artificial a omplir i mostrar les dades amb les quals entrenen els seus models, una obligació que pot generar rebombori en tot el món.

Al maig de l'any passat, la Unió Europea va aprovar una llei pionera que regulava la IA i els seus possibles riscos, i el 2 d'agost entren en vigor les normes que afecten els models de grans tecnològiques com Open Ai, Google, X i Meta, entre d'altres. Aquests models necessiten dades per entrenar-se i donar com a resultat els textos, imatges o vídeos que sol·liciten les persones.

Obligació i no voluntarietat

Aquesta normativa serà de caràcter obligatori, no com el codi de bones pràctiques que és voluntari i que empreses com la de Mark Zuckerberg van refusar signar. Tots els proveïdors de models d'IA que comercialitzin a Europa "hauran d'omplir un resum suficientment detallat sobre el contingut utilitzat per entrenar el model d'IA d'acord amb la plantilla", diu l'article 53 de la llei d'intel·ligència artificial.

Amb aquesta obligació, les empreses tecnològiques que treballin amb IA hauran de presentar el resum i ensenyar com entrenen els seus models en cada etapa i quines són les dades que utilitzen: des de dades obertes d'internet fins a les que aporten els consumidors i per a què les utilitzen exactament.

Plantilla on les empreses d'IA hauran de mostrar l'origen de les dades

Comissió Europea

L'obligació d'emplenar aquesta plantilla entrarà en vigor el 2 d'agost, però per als models que ja existeixen i ja fa temps que comercialitzen, és a dir, els més grans i poderosos, la normativa els dona marge fins al 2 d'agost del 2027, un any més per posar-se al dia en termes de transparència.

Els caurà una allau de reclamacions?

Amb aquesta regulació pot esclatar un cúmul de denúncies i en un rebombori arreu dels diversos continents, ja que podran sortir a la llum com les grans tecnològiques entrenen els models d'IA a través de continguts protegits per propietat intel·lectual o drets d'autor. Com ja va succeir el gener de 2024 amb Open Ai, la qual va revelar que era impossible entrenar models d'IA sense material amb copyright. Així doncs, gran part de les tecnològiques utilitzen dades privades o amb drets d'autor i elles fins ara, al·legaven a la no transparència dels seus models d'IA per ser secret comercial.

Per tant, un cop les empreses entrenadores d'IA com Google, X, Meta o Open AI omplin els formularis, els poden arribar una onada de reclamacions. Els autors de llibres, cançons, arts i coneixement s'adonaran que els models s'han entrenat sense el seu permís i tindran proves per acusar.