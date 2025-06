Notes de la selectivitat 2025 a Catalunya: consulta les qualificacions

Els alumnes que enguany han fet les Proves d'Accés a la Universitat (PAU) es troben en un impàs entre la llibertat de l'estiu sense lligams i l'espera de les notes i les assignacions als graus universitaris. Aquest dimecres comença la fi del seu "patiment", ja que es publiquen les qualificacions dels exàmens, tot i que encara caldrà esperar a les notes de tall.

Tal com ha informat el Departament de Recerca i Universitats, les notes finals es publiquen durant el matí d'aquest dimecres, tot i que no han donat una hora exacta. De fet, han recomanat estar pendents dels perfils oficials a les xarxes socials, ja que ho anunciaran per aquesta via.

Per consultar les notes, els estudiants han d'accedir al Portal d'Accés a la Universitat, el web on han realitzat els diversos tràmits relacionats amb la selectivitat. Allà, s'han d'identificar amb el DNI, el NIE o el passaport i introduir la seva contrasenya. Aleshores, si les qualificacions ja són públiques, els apareixerà un mòdul amb la nota final general i les notes per assignatures.

Cal saber que aquesta nota no és la que es fa servir per determinar qui accedeix als diferents graus universitaris, sinó que s'ha de fer un càlcul amb les notes del batxillerat i les notes de les assignatures de la fase específica en funció de la ponderació. Aleshores, en el mateix portal esmentat es podran consultar les assignacions de places.

Com calcular la nota de tall

Cal tenir en compte tres factors: la nota mitjana del batxillerat (aquesta puntuació la posa l'institut) la nota mitjana de la fase general de la Selectivitat (català, castellà, llengua estrangera, història o història de la filosofia i una matèria en funció de la modalitat) i la nota de la fase específica de la Selectivitat (assignatures optatives).

Les notes de tall per entrar als graus universitaris són sobre 14. Per calcular la nota fins al 10 cal fer un càlcul entre la nota mitjana del batxillerat (60%) i la nota de la fase general de la Selectivitat (40%). Els quatre punts extres, que permeten arribar fins al 14, s'obtenen a partir de la fase específica de la Selectivitat.

Aquí és on entren en escena les ponderacions. Cada assignatura optativa té una ponderació associada a cada grau que pot ser (0, 0,1 o 0,2). Cal parar atenció perquè les ponderacions pel mateix grau poden variar en funció de la universitat on s'imparteixi. En aquesta taula les pots veure totes. Per calcular la nota cal multiplicar la nota obtinguda a l'assignatura per la ponderació.