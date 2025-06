Treu un 9,9 al batxillerat i plora en veure les notes de la selectivitat: «És impossible...»

La tensió acumulada durant les setmanes d'estudi prèvies a la setmana de la selectivitat s'esvaeixen un cop es fan els exàmens, però sempre en queda una mica fins que no se sap la nota definitiva. Les qualificacions dels exàmens de les PAU són rellevants per aconseguir apujar el màxim la nota final de batxillerat. La nota màxima del batxillerat és un 10 i sumada a la que es pot treure amb la selectivitat és un 14.

La llei de l'oferta i la demanda es compleix a l'hora de determinar la nota de tall per accedir al grau que es desitja. Per aquesta raó, treure la millor nota possible al batxillerat és importantíssim, però no definitiu. Només cal conèixer el cas d'un jove estudiant mallorquina, qui amb un 9,9 al batxillerat, és a dir, fregant la perfecció, no ha pogut entrar al grau i universitat que volia. La noia ha publicat un vídeo a TikTok on es gravava reaccionant a les notes dels exàmens de la selectivitat.

Abans de tot, cal tenir en compte que es tracta d'un cas mallorquí, ja que a Catalunya encara no han sortit les notes, però sí que ja es poden consultar les correccions i com han estat els exàmens de les PAU d'enguany.

Somriures i llàgrimes

L'estudiant s'ha gravat juntament amb el seu germà i la seva mare, mentre aquest dos amb mòbil en mà li anaven dient les qualificacions de cada un dels exàmens. Durant les primeres notes tot eren salts d'alegria, les qualificacions d'anglès i història superaven les seves expectatives. El problema ha arribat quan li han dit la nota de l'examen de català: "Com que un set? Això és impossible... no entro", expressa la jove mentre comença a plorar.

Seguint amb el recompte de notes, va la de matemàtiques i el resultat és un set. "No entro, mami, no entro" diu l'estudiant amb la veu tremolosa mentre la seva mare intenta animar-la, però no ho aconsegueix: "Les especifiques les has fet molt bé, només ha estat català i matemàtiques". Val a dir que la resta de qualificacions no baixaven del nou.

La nota final que ha obtingut la jove mallorquina ha estat un 13,14 i encara no se sap del ben cert quina serà la nota de tall per entrar a la carrera que vol: Grau en Medicina. Aquesta carrera universitària és una de les més desitjades i a la vegada inaccessibles de totes les que hi ha. Concretament, la nota de tall més alta de Medicina del curs passat va ser un 13,45 a Sevilla seguida de prop de les universitats catalanes, segons el Ministeri d'Universitats.