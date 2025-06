«Què és una perífrasi verbal?»: la pregunta més difícil de l'examen de castellà de la selectivitat

Ja acabat l'examen de selectivitat de llengua castellà i literatura, els estudiants han expressat la seva primera sensació en sortir de les aules. Una de les preguntes més difícil segons un estudiant que ha explicat als micròfons de TV3 ha estat: "Què és una perífrasi aspectual?"

Què és una perífrasi aspectual?

La pregunta 4.2 de l'examen de castellà de selectivitat demanava escriure un exemple de perífrasi aspectual, que formes part d'una oració on també aparegués un nom col·lectiu i un adjectiu qualificatiu.

Les perífrasis aspectuals, o també anomenades perífrasis tempo aspectuals, són combinacions de dos verbs que expressen la manera com es realitza l'acció, no només el temps en què passa, sinó també aspectes com l'inici, el desenvolupament, el terme o la repetibilitat. S'utilitzen per indicar en quin estat es troba una acció, sigui abans, durant o després de la realització.

Una professora de llengua ha dit un exemple de perífrasi aspectual a un micròfon de TV3 davant dels seus estudiants acabats de sortir de l'examen: "Comença a ploure".

Segons les correccions ja publicades, una possible resposta és: "Suelen reunirse". Pel que fa al nom col·lectiu una resposta correcta és "familia" i per l'adjectiu qualificatiu, "numerosa". Per tant, l'oració completa: "Su numerosa familia suele reunirse a menudo".

Què s'ha preguntat a l'examen?

La primera part de l'examen era la de comprensió lectora i les preguntes plantejades partien de l'article 'Quizás, quizás, quizás' d'Irene Vallejo, sobre el qual els alumnes havien de contestar dues preguntes tipus test i dues de redacció.

En la primera es demanava als alumnes que escollissin quina de les quatre opcions corresponia a una interpretació correcta del text. En la segona havien d'explicar quina era la idea principal del text i en la tercera explicar què significa l'expressió "les cataractes de certeses broten dels llavis més intransigents". La quarta pregunta, tipus test, plantejava quina era la sèrie correcta per substituir les paraules "relliscoses, fèrria, inèrcia i vociferen".

En el segon exercici, havien d'escriure un text expositiu sobre el concepte d'incertesa i escollir l'opció correcta entre les dues donades per completar quatre frases. En el tercer es plantejaven cinc preguntes segons textos d'Azorín i Pío Baroja.

En el quart exercici s'ha hagut d'explicar l'agramaticalitat de dues seqüències i una seqüència gramatical que tingués com a mínim un nom col·lectiu, una perífrasi aspectual i un adjectiu qualificatiu.

En el bloc dos, els alumnes podien escollir entre respondre si l'afirmació "La variació i el canvi lingüístic es deuen al descuit i incultura dels parlants" o indicar a quina varietat diatòpica de l'espanyol pertanyen les expressions ''miarma" i "no ni ná".