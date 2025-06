El segon dia de la Selectivitat 2025 tenia els exàmens d'Història, Matemàtiques i Filosofia com a plats forts de la jornada. Precisament en aquesta darrera prova s'ha donat la pregunta més sorprenent. Analitzar des del punt de vista d'un filòsof si un jove de 20 anys ha de mirar vídeos a TikTok.

En la segona pregunta de l'examen els estudiants havien d'avaluar des de la perspectiva d'algun filòsof si hi ha o no impediments morals per tal que un jove de 20 anys que té recursos que li permeten no treballar es passi el dia dormint, prenent el sol, anant de festa i, sobretot, "mirant vídeos intranscendents de gatetes o de persones que s'entrebanquen a TikTok".

D'altra banda, la protagonista de la prova per primera vegada a la història, ha sigut una filòsofa: Martha C. Nusbbaum. Els estudiants havien de triar entre analitzar un fragment del seu text, Crear capacitats sobre l'educació, o el d'un filòsof més conegut, René Descartes i el seu text Meditacions Metafísiques.

També a les 9:00 del matí s'ha fet l'examen d'Història. Aquí les qüestions s'han centrat en el cop d'estat de 1936 i un text del general Emilio Mola. En el segon exercici, els estudiants havien d'escollir entre redactar un article com a corresponsal a Barcelona el setembre del 1977 davant la manifestació per reclamar l'autonomia política o bé un text sobre la relació entre reivindicacions socials i polítiques en temps de la dictadura. El tercer exercici era una bateria de preguntes tipus test.

De 12:00 a 13:30 s'ha fet l'examen de matemàtiques, amb el contingut encara per revelar-se i a partir de les 15:00 es faran els de Dibuix Tècnic, Història de l'Art, Literatura Castellana o Química. Per divendres, últim dia de les proves a Catalunya, quedarà l'examen de català a les 9:00 com a plat fort de la jornada. Totes les correccions dels exàmens es poden consultar en aquest article.