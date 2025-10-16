Cinc consells per a pisos d'estudiants

Sí, ho són. Els pisos d'estudiants són molt complicats. Cada dia en arribar al pis et pots trobar una sorpresa nova que superi l'anterior. Aquests pisos són un misteri. Però tranquils, us portem cinc consells. Cinc consells claus per poder fer més ordenada i més segura la teva vida dins d'un pis d'estudiants.
1. Conèixer els companys de pis
Un consell senzill i que aparentment per a tothom és bàsic. Però, quantes discussions per feines quotidianes com l’ordre o la neteja entre companys de pis heu tingut o n’heu sentit a parlar? Això significa que potser no és tan clau a la pràctica. Segur que no vols haver d’anar pels passadissos i per les diverses habitacions esquivant embolcalls de plàstic ni saltant bosses de brossa.
Saber amb qui compartiràs el teu espai vital és essencial. Escull bé amb qui viuràs. Si vas a un pis on no coneixes ningú, intenta establir un contacte previ per recollir les màximes proves possibles de la seva forma de ser i de viure. Certament, tot i si detectes coses que no t’agraden i creus que no has de viure amb aquestes persones, et tocarà viure-hi igual perquè ja és ben difícil trobar un pis que s’adapti a cadascú, sobretot econòmicament...
2. Netejar els plats immediatament després de menjar
Tots hem deixat plats bruts a la pica de la cuina per mandra i esgotament. És clar, després de menjar, l’última acció que faríem és netejar, no et culpo. Però, pot ser que no passi res si no tens companys de pis o en sou dos, però, si en sou més es pot convertir en una guerra constant.
Si entreu a l’espiral de netejar els plats quan us vingui de gust, la vostra pica es convertirà en el Pedraforca, i no voleu això, no? Començaran les discussions sobre qui es va deixar el plat al fons de la pica plena de paelles, olles i plats. Aquell plat que, casualment, ningú se li atribueix el seu ús. I, el pitjor no és només netejar aquell plat ple de ronya de tots els utensilis de dalt, sinó treure’l d’allà baix intentant que no et caigui res i generar un escampall.
Per tant, amb aquesta mesura t’estalvies aquests calvaris. És fer només un esforç en acabar de menjar i podràs anar a fer la migdiada amb pau i tranquil·litat sabent que has fet la teva feina. Però bé, aquest consell no serveix de res si tens el luxe de tenir un rentaplats a un pis d’estudiants, tot i que també té els seus perills.
3. Comprar taps per dormir
No saps mai el que podrà passar. Probablement, si tens sort, no et caldrà usar-los molt, però no ho saps mai. Estàs intentant dormir perquè demà tens un examen i resulta que els teus companys ja han acabat el curs (o creuen que han acabat) i estan al menjador fent qualsevol cosa menys la que tu els has suplicat que facin: no fer soroll.
És cert que uns taps tampoc et salvaran d’una hipotètica nit boja dels teus companys de pis, però sí que ho faran si simplement s’han oblidat de tu i que és de nit i estan com si fos un diumenge a les dues del migdia.
4. Controleu les despeses comunes
Hi ha diverses aplicacions al mòbil que us permeten repartir les despeses comunes amb els altres. Pot ser una eina molt útil en el cas que tens el típic company de pis que li fa mandra fer els famosos Bizums i et diuen la clàssica frase: Ja te’l faré. En aquestes aplicacions pots introduir la factura d’una despesa i, si heu creat un compte compartit, la despesa es reparteix.
Ara bé, estiguis atent que no et colin una despesa pròpia d’algú del pis i l’acabis pagant tu. Però clar, si et passa això ja has comès un error evident i no has seguit el primer consell.
5. Gaudeix del pis
Pràcticament el consell més important. Evidentment, és crucial ser net i ordenat però tampoc t’obsessionis. Un pis d’estudiants és una etapa especial on el més important és gaudir de l’experiència. Organitzeu plans i feu coses junts i aquests anys es convertiran en uns dels més especials.