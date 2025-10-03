Taylor Swift revela que s'autoretrata en el nou àlbum: «És preciós i aterridor»

Aquest divendres s'ha publicat The Life of a Showgirl, el nou àlbum de l'aclamada Taylor Swift, i l'artista l'ha descrit com una visita al seu jo més amagat, a l'artista que hi ha "entre bastidors". El dotzè àlbum va ser anunciat fa dos mesos aprofitant l'aparició a New Heights, el pòdcast de la seva parella, l'estrella de futbol americà Travis Kelce.
Swift ha explicat com és de personal aquest nou àlbum, l'ha definit com un "autoretrat" i una oportunitat perquè els oients puguin colar-se al que es viu entre bastidors. Arran d'aquesta de la publicació de l'àlbum, l'artista ha publicat un post al seu Instagram on ha deixat un missatge enigmàtic i captivador.
"Aquesta nit totes aquestes vides convergeixen aquí. Un mosaic de somriures i un còctel de llàgrimes. És preciós i és aterridor", ha escrit com a missatge de la publicació que gairebé acumula sis milions de m'agrades en qüestió de vuit hores.
Les fotos que acompanyen el missatge hi apareix ella amb roba de llenceria i de festa, com si fossin robades de la preparació dels concerts, com ella diu "d'entre bastidors".
Un àlbum de llums i ombres
The Life of a Showgirl és un dels discos més esperants de la història, o com a mínim, s'ha situat com l'àlbum més pre-guardat a Spotify des que existeixen registres. Tot i això, la divisió d'opinions ja ha estat servida. Els mitjans que tracten els temes musicals i tenen en les seves files els crítics més prestigiosos del món no s'han posat d'acord. Mentre el TheGuardian el qualifica amb un quatre sobre deu, la revista Rolling Stone el col·loca en l'excel·lència.
El fet és que aquest àlbum se situa en un canvi d'era i com sempre succeeix, els canvis creen reticències. I és que ha quedat enrere els àlbums de més de dues hores, i ara ha adquirit una forma més comercial. Concretament, dura 41 minuts i és l'àlbum més curt que ha llançat des del seu debut l'any 2006.
Expectació màxima pel dissabte 4
Tot i això, l'artista ha expressat que no pot estar més orgullosa de la feina i durant els pròxims dies anirà als programes més rellevants dels Estats Units a promocionar el seu nou àlbum, segons han indicat els seus mànagers amb un calendari i els dies assenyalats. Justament, en aquest calendari apareix la data del 4 d'octubre, en què apareix amb "Stand By" i això ha fet créixer els rumors sobre una possible aparició a l'estrena del programa Saturday Night Live, el qual presentarà Bad Bunny i hi participarà Doja Cat.