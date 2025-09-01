L'agència de notícies Reuters va anunciar que una eina de Meta estava permetent crear als usuaris imatges sexuals i, a més, permetia tenir converses de flirteig amb xatbots que imitaven a famoses com Scarlett Johansson, Anne Hathaway, Selena Gomez i Taylor Swift, d'entre altres, sense el seu consentiment.
"Un empleat de Meta havia produït almenys tres xatbots, incloent-hi dos que parodiaven a Taylor Swift", explica Reuters. Els avanços de la intel·ligència artificial tornen a perjudicar a les dones després de saber que durant aquestes setmanes la policia italiana ha tancat un grup de Facebook amb més de 32.000 usuaris on es compartien imatges íntimes de dones i algunes creades amb IA. A més també investiguen una altra web on els usuaris roben imatges de les xarxes socials de famoses per editar-les i publicar-les de manera que sexualitzen els seus cossos.
Aquestes imatges de les famoses generades per IA amb els xatbots de Meta es van compartir en WhatsApp, Instagram i Facebook on rebien insinuacions sexuals. Els usuaris que les publicaven intentaven fer creure que eren reals utilitzant tècniques de la IA com la creació d'imatges realistes.
Davant aquest mal ús de la IA, Meta va eliminar una desena de bots. Andy Stone, portaveu de Meta, va declarar a Reuters que aquestes eines de Meta no haurien de crear imatges íntimes de famoses. "Igual que uns altres, permetem la generació d'imatges que continguin figures públiques, però les nostres polítiques prohibeixen les imatges de nus, íntimes o sexualment suggeridores", explicava Stone.
Sobre el cas del bot de Taylor Swift, en què es permetia que el xat flirtejarà com si fora la cantant amb altres usuaris, el portaveu de Meta va afirmar a Reuters que els bots de l'empleat es van crear com prova del producte.