La Policia italiana investiga una nova web de fotos robades de polítiques i famoses

La Policia italiana investiga una web amb gairebé 200.000 subscriptors que publica imatges robades i manipulades de dones amb comentaris sexistes. Les imatges circulen sense el consentiment de les dones que apareixen en les fotografies pel web i, a més, estan editades per cosificar-les i sexualitzar-les.
Circulen imatges tant de desconegudes com de polítiques o influenciadores italianes que els usuaris han manipulat a través de fotomuntatges i que reben comentaris denigrants al web. Algunes de les afectades per aquesta pràctica són la primera ministra Giorgia Meloni, la seva germana Arianna, Elly Schlein, la secretària del Partit Demòcrata italià, l'actriu Paola Cortellesi i la influenciadora Chiara Ferragni, entre moltes altres.
Valeria Campagna, líder del grup del Partit Demòcrata a l'Ajuntament de Llatina, va ser la primera a denunciar públicament que havien publicat imatges seves en vestit de bany sense el seu consentiment. També va denunciar aquesta situació l'eurodiputada Alessandra Moretti, qui va denunciar que s'“havia estat robant les seves fotos i fragments de programes de televisió durant anys, editant-los i publicant-los en línia”. Agregant que “negar o minimitzar la seva gravetat és descurar la seguretat de les dones i el nivell de civilitat d'un país”.
Les autoritats italianes estan examinant si existeixen acords internacionals que permetin tancar la web, però sense cooperació legal el contingut continuarà accessible.
Dos casos públics de ciberviolència de gènere en menys d'un mes
Aquest cas arriba unes setmanes després que Facebook tanqués un grup amb quasi 32.000 usuaris en el qual es difonien i comentaven fotos íntimes de dones sense el seu permís a causa de les nombroses denúncies que va rebre.
El grup en línia s'anomenava 'Mia Moglie' (La meva esposa en italià) i tenia 31.885 membres que havien anat sumant-se a la comunitat des de la seva obertura feia set anys. Al xat, es penjaven fotos de dones en moments íntims que, aparentment, havien fet els mateixos usuaris sense el seu consentiment. Algunes d'elles, inclús, generades amb intel·ligència artificial.
Segons les últimes dades disponibles, una tercera part de les dones a la UE ha sofert aquest tipus de violència: entre setembre de 2020 i març de 2024, es va entrevistar més de 114.000 dones i al voltant del 30 % va dir haver viscut violència física o amenaces o violència sexual.