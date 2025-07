Un exjugador del Reial Madrid ha encès les xarxes socials amb un discurs masclista que, tot i que no és cap broma ni sàtira, realment podria semblar-ho. Javier "Chicharito" Hernández, exdavanter del club blanc, ha compartit un missatge al seu Instagram en què ha acusat les dones d'"erradicar la masculinitat": "Esteu fracassant", ha assenyalat, amb una virulència sorprenent d'un perfil públic.

El davanter mexicà assegura que les dones estan creant una "societat hipersensible" i els demana que "encarin" la seva energia femenina, que creu que consisteix a netejar i sostenir la llar, que és "el lloc més apreciat per als homes". "No tingueu por de ser dones i de ser liderades per un home que només vol veure-us felices", sentencia l'exfutbolista del Reial Madrid.

Chicharito barreja el discurs masclista amb una sèrie de missatges com que "els homes no coneixem el cel sense les dones" i amb una música de fons com si es tractés d'una mena de discurs motivacional. També té un missatge cap als homes: "Estem fallant a la falta de compromís, no podem posar la dona en última posició i no tenir paraula".

El futbolista continua dient que de manera general ens fa por expressar-nos, i insisteix a dir que les dones "estan tractant d'erradicar la masculinitat". "En certs casos del passat es va suprimir l'energia femenina i els homes estem aquí amb ganes d'estimar-les i respectar-les", diu, en un missatge que va perdent sentit mentre es proclamava. "Heu d'aprendre a rebre i honrar la masculinitat", sentencia, altre cop cap a les dones.

Com si es cregués un geni, Chicharito tanca el vídeo dient que la veritat pot doldre, però que ell només intenta canviar la societat i "crear la humanitat que sempre hem buscat". El vídeo ha superat els dos milions de reproduccions en tan sols dos dies i els més de 10.000 comentaris al·lucinen amb el missatge del futbolista, encara en actiu a Mèxic.

Qui és Javier "Chicharito" Hernández?

Chicharito Hernández es va formar al Chivas mexicà i el seu paper al futbol del país va fer que el Manchester United s'hi fixés. Els anglesos el van fitxar amb 22 anys per sis milions d'euros i, si bé no va arribar a consolidar-se, va guanyar dues Premier League i va marcar prop d'una setantena de gols en els quatre anys que va formar part dels red devils.

El 2014, el Reial Madrid va aconseguir-ne la cessió per tres milions d'euros amb l'objectiu d'aconseguir un bon revulsiu. Però amb prou feines va arribar als deu gols en una temporada on el Barça de Luis Enrique va amargar els blancs amb l'històric triplet.

La cessió no es va renovar i va buscar-se la vida al Bayer Leverkusen i al West Ham abans de tornar a l'Estat amb el Sevilla. Amb els andalusos va guanyar l'Europa League, però el pas va ser més aviat discret. En els anys previs a la retirada ha passat per Los Angeles Galaxy i ara acaba al Chivas, on va començar.